522 заключенных помиловал президент Узбекистана

Президент Шавкат Мирзиёев, в преддверии празднования Дня независимости Узбекистана подписал указ о помиловании 522 заключенных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на информагентство УзА.

Помилование получили лица, "чистосердечно раскаявшиеся в содеянном и твердо вставшие на путь исправления".

"Из числа помилованных 159 лиц полностью освобождены от отбывания основного наказания, 303 лица освобождены от отбывания наказания условно-досрочно, назначенное в отношении 60 лиц наказание заменено более мягким. Среди помилованных 19 граждан иностранных государств, 56 женщин, 25 мужчин старше 60 лет, 233 лица в возрасте до 30 лет (из них 1 несовершеннолетний), а также 27 лиц, участвовавших в деятельности запрещенных организаций", - говорится в сообщении УзА.

Ответственным министерствам и ведомствам даны поручения по "возвращению помилованных лиц к семье и близким, оказанию им содействия в социальной адаптации, привлечении к полезному труду, избрании здорового образа жизни и занятии достойного места в обществе".