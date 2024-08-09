Всемирные игры кочевников: 30 дней осталось до старта в Астане

С 8 по 13 сентября в Астане пройдут 5-е Всемирные игры кочевников. В соревнованиях примут участие более двух тысяч участников из 89 стран мира. Ожидается, что спортивные соревнования и культурные мероприятия посетят более 100 тысяч туристов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на дирекцию 5-х Всемирных игр кочевников.

В рамках спортивной программы V Всемирных игр кочевников в Астане запланировано проведение состязаний по 21 видам спорта.

В их числе – конные скачки, национальные виды борьбы, традиционные интеллектуальные игры, соревнования по видам единоборств, стрельбе из лука, национальным видам охоты с птицами, состязания на лошадях, народные игры.

Непосредственно в Астане будет открыт Этноаул "Вселенная кочевников", где каждый посетитель сможет ознакомиться с культурой и традициями казахского народа, а также самобытной культурой стран – участниц.

Ежедневно этноаул смогут посещать более 10 тысяч жителей и гостей столицы. V Всемирные игры кочевников в Астане пройдут под девизом "Ұлы Дала дүбірі" - "Встреча в великой степи".

В рамках V Всемирных игр кочевников 9-11 сентября в Национальном музее пройдёт международная научно-практическая конференция "Кочевники: история, знания, уроки". Конференция будет состоять из нескольких секций, таких как "История и культура", "Спортивная наука" и "Питание кочевников Центральной Азии".

Подробную информацию можно получить по ссылке: https://worldnomadgames.kz/ru.