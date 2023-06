Всемирно известный экономист едет в Астану с книгой про Казахстан

Известный экономист Нуриэль Рубини по прозвищу Dr. Doom едет в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал FINANCE.kz.

В свою очередь Рубини написал в Twitter, "Казахстан - это важная страна".

I look forward to speaking at the event launching this new important book in Astana in June 9th. Kazakhstan is an important country and middle power. https://t.co/dXjtuVxHzx