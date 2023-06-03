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Nouriel Roubini Сегодня, 01:47
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Сегодня, 01:47
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Фото: Nouriel Roubini

Всемирно известный экономист едет в Астану с книгой про Казахстан

Известный экономист Нуриэль Рубини по прозвищу Dr. Doom едет в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал FINANCE.kz.

"Нуриэль Чем он знаменит? предсказал мировой финансово-экономический кризис 2008 года, причём сделал это за два года до кризиса! New York Times назвала Рубини экономическим пророком. Он занимает четвёртое место в списке ста великих мировых мыслителей по версии журнала Foreign Policy и один из ста наиболее влиятельных людей мира по оценке журнала Time. В 2010 году Forbes признал его самым влиятельным в мире экономистом", - пишет FINANCE.kz.

В свою очередь Рубини написал в Twitter, "Казахстан - это важная страна".

В Астане Нуриэль Рубили будет презентовать свою книгу про Казахстан. Презентация пройдет 9 июня в рамках Международного форума Астана

 

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Сегодня, 01:47
186
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