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Лента новостей

olympic.kz Вчера, 02:04
1039
Вчера, 02:04
1039
Фото: olympic.kz

Всемирная Универсиада: Кто представит Казахстан

Национальный олимпийский комитета РК объявил состав сборной Казахстана на универсиаду в США, передаёт BaigeNews.kz.

12 января в Лейк-Плэсиде (США) начнется зимняя Универсиада. Состав команд Казахстана по шорт-треку, конькобежному спорту и фигурному катанию:

Шорт-трек

1. Галиахметов Адиль

2. Шамуханов Еркебулан

3. Хван Антон

4. Жанисов Санжар

5. Клименко Валерий

6. Абулкатимов Алишер

7. Хан Яна

8. Волковитская Алёна

9. Амиргалиева Алия

10. Ермек Малика

11. Кумаркан Зейнеп

12. Ажгалиева Алина

Конькобежный спорт

1. Мукаев Максат

2. Сагатов Багдаулет

3. Зуев Андрей

4. Артемьева Маргарита

5. Шумекова Иннеса

6. Ильященко Арина

Фигурное катание

1. Шайдоров Михаил

2. Джиренбаев Диас

3. Текик Ясмин

4. Шакрова Русалина

5. Наурызова Гаухар

6. Датиев Бойсангур

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#Универсиада #Казахстан #США #спорт
BaigeNews.kz
Вчера, 02:04
1039
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