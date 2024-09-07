Всемирная туристская организация при ООН поможет модернизировать туризм в Казахстане

Казахстан и Всемирная туристская организация при ООН начинают сотрудничество для модернизации казахстанского туризма, передаёт BaigeNews.kz.

В рамках задач, поставленных главой государства по развитию туризма в Казахстане, Управление делами Президента организовало Круглый стол с участием Генерального секретаря Всемирной туристской организации при ООН (UNWTO) Зураба Пололикашвили.

В диалоге участвовал представители государственных органов, местных исполнительных органов, национальных компаний и бизнес-сообщества Казахстана.

Сегодня в нашей стране на государственном уровне особое внимание уделяется развитию и совершенствованию внутреннего туризма с акцентом на природу, богатое историко-культурное наследие, этнокультурные особенности страны.

Президент Касым-Жомарт Токаев на совещании по развитию туризма отметил важную роль туризма как драйвера мировой экономики и подчеркнул, что эта отрасль является одной из наиболее перспективных для инвесторов. Казахстан располагает всем необходимым для развития различных видов туризма, включая экологический и деловой.

Повесткой круглого стало устойчивое развитие туризма в Казахстане. Также повышенный интерес участники встречи проявили к курорту "Бурабай". Они рассмотрели актуальные тренды отрасли, возможности привлечения инвестиций, внедрения инноваций и цифровых технологий.

"Для меня огромная честь вновь находиться в Казахстане, на земле, которая не перестает удивлять своими природными красотами, культурным разнообразием и безграничным потенциалом для развития туризма. Я уверен, что потенциал вашей страны в этой области огромен. Казахстан обладает уникальными природными ресурсами: от бескрайних степей и гор до озёр и древних городов, которые могут стать магнитом для туристов со всего мира. Однако важен не только природный потенциал, но и культурный, ведь Казахстан — это перекрёсток цивилизаций, место, где веками встречались Восток и Запад", — отметил в своей приветственной речи Генеральный секретарь Всемирной туристской организации при ООН.

По его словам, за последние годы наблюдается активное развитие туристической инфраструктуры в Казахстане, что подтверждает серьёзность намерений страны стать одной из ведущих туристических дестинаций в регионе.

"Всемирная туристская организация ООН готова оказывать всяческую поддержку в реализации этих амбициозных планов. Мы видим большой интерес к Казахстану со стороны международных туристов, и наша задача — помочь вам в реализации этого потенциала", — сказал Зураб Пололикашвили.

Необходимо подчеркнуть, "Бурабай" в последние годы пользуется большим спросом среди казахстанцев и иностранных туристов — количество превышает более миллиона посетителей. Уникальный природный комплекс "Бурабай" славится своими уникальными природными ландшафтами. На его территории раскинулись хвойные леса, прозрачные озера и горные вершины. Благодаря природе, чистому воздуху, многообразию развлечений и оздоровительным процедурам каждый год число туристов стремительно растет.

По итогам мероприятия Управление делами Президента и Всемирная туристская организация подписали Меморандум о сотрудничестве.