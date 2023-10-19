Всемирная туристская организация назвала Саты лучшей деревней
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
25-я сессия Генеральная ассамблея Всемирной туристской организации ООН прошла в Самарканде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazakh Tourism.
Всемирная туристская организация провела в Самарканде церемонию награждения “Лучшие туристические деревни”. И Саты стал лучшей туристской деревней по версии ВТООН.
Программа ВТООН "Лучшие туристические деревни" была запущена в 2021 году для того, чтобы сделать туризм движущей силой развития и благополучия сельских территорий. И за два года этой награды удостоились более 70 деревень из 40 стран.
Саты расположен в национальном парке "Көлсай көлдері" в Алматинской области. Здесь работают 90 гостевых домов и 30 гостиниц. По сравнению с 2019 годом эти цифры выросли вдвое. Большинство местных жителей занимаются турбизнесом.
Отмечается, что в 2020 году Саты был удостоен награды как лучшее направление туризма, основанного на местных сообществах по версии крупного международного путеводителя Lonely Planet.
Самое читаемое
- Ярмарки будут проходить по новому адресу в Астане
- Подвесному мосту Семея 23 года: в каком состоянии главная достопримечательность области Абай
- Казахстан - самый крупный партнёр проекта "Один пояс, один путь" в ЦА – российский эксперт
- Зима в Казахстане будет тёплой
- Так кормят бомжей - предприниматели об идее комбинатов школьного питания