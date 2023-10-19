Всемирная туристская организация назвала Саты лучшей деревней

25-я сессия Генеральная ассамблея Всемирной туристской организации ООН прошла в Самарканде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazakh Tourism.

Всемирная туристская организация провела в Самарканде церемонию награждения “Лучшие туристические деревни”. И Саты стал лучшей туристской деревней по версии ВТООН.

Программа ВТООН "Лучшие туристические деревни" была запущена в 2021 году для того, чтобы сделать туризм движущей силой развития и благополучия сельских территорий. И за два года этой награды удостоились более 70 деревень из 40 стран.

Саты расположен в национальном парке "Көлсай көлдері" в Алматинской области. Здесь работают 90 гостевых домов и 30 гостиниц. По сравнению с 2019 годом эти цифры выросли вдвое. Большинство местных жителей занимаются турбизнесом.

Отмечается, что в 2020 году Саты был удостоен награды как лучшее направление туризма, основанного на местных сообществах по версии крупного международного путеводителя Lonely Planet.