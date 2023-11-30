Всем пострадавшим и семьям погибших при пожаре в Алматы будет оказана помощь - Смаилов

Премьер-Министр Алихан Смаилов выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в хостеле Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

"Потрясен трагедией, унесшей жизни людей в Алматы. Правительство Республики Казахстан примет все меры для установления причин произошедшего, виновные будут привлечены к ответственности. Помощь будет оказана всем пострадавшим и семьям погибших. Разделяю боль и горечь невосполнимой утраты и выражаю слова искреннего сочувствия родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - сказал Алихан Смаилов.

Напомним, в одном из хостелов Алматы произошёл пожар. Пожарные получили сообщение о нём в 5:33. 46 спасателей и 13 единиц техники приехали на место в течение семи минут. В хостеле находилось 72 человека, 59 из них покинули здание самостоятельно. 13 человек погибли, отравившись, по предварительным данным, угарным газом. В 6:22 пожар был ликвидирован. К восьми утра в больницу с места пожара были доставлены двое пострадавших. Спустя 40 минут сообщили уже о троих пострадавших.

Распоряжением премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова создана Правительственная комиссия по расследованию причин и ликвидации последствий пожара в хостеле в Алматы.

В акимате Алматы отметили, что данный хостел не заключал меморандум с вузами Алматы о сотрудничестве по вопросам проживания студентов.

По данному факту пожара ДЧС Алматы зарегистрировано уголовное дело по статье 292 Уголовного кодекса РК. Работает горячая линия.

Департамент полиции Алматы установил личности погибших в результате пожара в хостеле Алматы. Эвакуированных при пожаре постояльцев алматинского хостела разместили в трёх локациях. В акимате сообщили, что хостел работал незаконно.

Президент Казахстана выразил соболезнования родным и близким погибших в хостеле.