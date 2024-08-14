Всех тренеров мужской сборной по боксу отстранили от работы в Казахстане
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В казахстанской федерации бокса состоялся тренерский совет по итогам Олимпиады в Париже. Всех наставников мужской сборной отстранили от работы, передаёт BaigeNews.kz.
Решение федерации согласовано с Комитетом по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК.
"Освобождены от должности главный тренер Мырзагали Айтжанов и 10 специалистов тренерского штаба, также покинул пост вице-президент Казахстанской федерации бокса Азиз Кожамбетов", - сообщили в федерации.
Заслуженный тренер РК Турсынгали Едилов назначен на должность советника президента Казахстанской федерации бокса.
Новый тренерский штаб будет представлен позже.
Ранее сообщалось о том, что боксёры показали на Олимпиаде худший результат в истории. В Париже казахстанцы завоевали одно "серебро" (Нурбек Оралбай) и одну "бронзу" (Назым Кызайбай).
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