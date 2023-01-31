Всего на 1% вырос уровень финансовой грамотности в Казахстане за три года

За период с 2020-2022 годы наблюдается небольшой рост уровня финансовой грамотности в Казахстане: люди стали чуть более ответственны к оплате счетов, дисциплинированны в финансовом планировании и ведении бюджета, в формировании сбережений после уплаты ежемесячных обязательных трат, передаёт BaigeNews.kz. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (далее - Агентство) в рамках реализации Концепции повышения финансовой грамотности на 2020-2024 годы.

Агентство измеряет уровень финансовой грамотности с 2020 года по трем основным компонентам: "Управление собственными финансовыми средствами", "Умение использовать финансовые услуги", "Информированность о финансовой системе". В 2022 году в исследование были добавлены два компонента – финансовое мошенничество и финансовая грамотность лиц с инвалидностью.

Общее количество опрошенных респондентов в 2022 году составило 2 550 человек из всех регионов страны и трёх городов республиканского значения.

Среди опрошенных наибольшая доля была представлена работниками бюджетной сферы (16 процентов), студентами (12,8 процента), наемными сотрудниками из частной сферы (9,5 процента), имеющих семейный бизнес (8,9 процента), государственных служащих (8,1 процента) и другие.

Среди респондентов 44,5 процента имеют высшее образование, 31,7 процента - средне-специальное, 16,9 процента - среднее. При этом, 62,4 процента женаты/замужем и более половины 50,5 процента - женщины. Основной возраст респондентов – от 30 до 49 лет (51,1 процента).

Управление собственными финансовыми средствами

Управление личными финансами в широком смысле означает умение учитывать все статьи доходов и расходов в динамике.

По данным опроса, 47,9 процента респондентов ведут семейный бюджет лично. Совместное распоряжение финансами семьи характерно чаще гражданам 18-29 лет (25,9 процента). При этом больше ответственности возлагается на женщин, нежели на мужчин. Собственным бюджетом частично распоряжаются 42,5 процента.

Навыками финансового менеджмента больше обладают респонденты трудоспособного возраста старше 30 лет, которые вовремя оплачивают все счета (48,6 процента), взвешивают свои покупательские способности (46,2 процента) и внимательно следят за доходами и тратами (43,8 процента).

Однако респонденты более молодого и старшего поколений все же согласны с тем, что их расходы превышают доходы (12,9% и 15,5% соответственно), также они живут "одним днем" (12,6 процента и 12,2 процента соответственно). Скорее всего, это связано с отсутствием или низким уровнем заработка, отсутствием опыта работы или занятостью учебным процессом в силу молодого возраста и нехваткой пенсионных выплат.

Оценка платежеспособности, в частности баланса доходов и расходов показала, что 68,6 процента опрошенных оказывались в ситуации, когда доход не покрывал расходы.

Оптимистичная картина складывается касательно сберегательных навыков: 67,9 процента респондентов имеет возможность откладывать деньги, треть из них (31,5 процента) делают накопления после уплаты всех ежемесячных обязательных трат. Чаще всего это от 20 процента до 40 процента от ежемесячного дохода (35,8 процента). Динамика последних трех лет показывает, что количество граждан, способных формировать сбережения после уплаты ежемесячных обязательных трат, умеренно растет: для сравнения так делали 30,6 процента граждан в 2020 году и 31,4 процента – в 2021 году.

В региональном разрезе не делают сбережений, либо не откладывают деньги в связи с тем, что после оплаты обязательных расходов средств для сбережений не остается у жителей Шымкента и следующих регионов: Атырауская, Костанайская, Акмолинская, Жамбылская, Актюбинская и Восточно-Казахстанская области.

Умение использовать финансовые услуги

В данном разделе изучен уровень осведомленности граждан финансовыми продуктами и услугами, также их распространенность и используемость среди потребителей.

Наиболее известными стали - товарный кредит (67,6 процента) и банковский депозит (60,4 процента), что говорит о высокой осведомленности опрошенных о данных финансовых продуктах.

Банковский депозит является продуктом, который респонденты чаще всего оформляли за последние два года – 38,2 процента, в 2022 году на момент опроса им пользовалось 35,6 процента опрошенных. Для сравнения товарным кредитом за последние два года пользовались 36,9 процента респондентов, а в 2022 году 23 процента опрошенных.

Помимо данных услуг, респонденты чаще всего пользовались за последние два года жилищным кредитом или ипотекой (39,1 процента), Интернет- и мобильным банкингом (38,8 процента), пенсионным аннуитетом (38,7 процента).

При выборе финансовых услуг чаще всего респонденты рассматривают несколько вариантов в разных финансовых организациях (43,3%). Возрастная специфика участников опроса продемонстрировала, что чем моложе возраст респондента, тем шире они анализируют рынок услуг в поиске наиболее подходящих вариантов: 18-29 лет – 43,2 процента; 30-49 лет – 44,3 процента. Для сравнения респонденты от 50 до 63 лет – 41,6 процента, старше 63 лет – 40,5 процента. В гендерном аспекте выявилось, что женщины (44 процента) проявляют больше интереса к поиску услуг, нежели мужчины (42,6 процента).

Одним из важных показателей финансовой грамотности является порядок подписания официальных документов в финансовых организациях. Преимущественная доля населения (2022 год – 45,2 процента, 2021 год – 44,9 процента) утверждает, что при подписании договора с финансовой организацией проявляет внимательность, прочитав и прояснив все условия. Низкий уровень знаний в подписании официальных документов проявили респонденты Карагандинской (30 процентов) и Павлодарской (27,3 процента) областей, высокий – Актюбинской (50 процентов), Алматинской (48 процентов), Кызылординской (48 процентов), Северо-Казахстанской (48 процентов) и Западно-Казахстанской (48 процентов) областей.

Информированность о финансовой системе

Одним из условий формирования у населения институционального финансового поведения является деятельность финансовых организаций, в частности банков второго уровня, и их доступность потребителям.

Треть опрошенных рассматривают финансовые организации в качестве достижения своих целей (32,5 процента), свободно ориентируются в финансовых услугах (31,2 процента) и хорошо знают, какие финансовые организации функционируют в Казахстане (30,4 процента).

При этом женщины больше склонны не доверять (4,8 процента) и сомневаться в надежности финансовой системы (5,3 процента), нежели мужчины (3,6 процента и 3,8 процента соответственно).

В целом, население осведомлено о том, в какие органы следует обращаться при выявлении нарушений прав со стороны финансовых организаций. Результаты опроса позволяют констатировать о развитии как государственного, так и негосударственного сектора. Среди них, по оценке респондентов, превалирует ответственность за правонарушения у Департамента по защите прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (29,5 процента), адвокатов и юристов (29,1 процента), также НПО (25,3 процента).

Каждый пятый респондент (19,6 процента) решил свой вопрос с финансовой организацией. Каждый шестой (17,7 процента) обращался к юристу/адвокату, и каждый седьмой (14,9 процента) – в уполномоченный орган по развитию и регулированию финансового рынка. Около 10 процентов прибегали к судебным методам урегулирования.

Финансовое мошенничество

Наиболее распространенными видами финансового мошенничества являются телефонное (34,2 процента) и интернет-мошенничество (32,7 процента). Как показал опрос, среди респондентов более половины встречались с финансовым мошенничеством – 55,8 процента. Чаще всего это телефонное мошенничество – "вишинг" (34,2 процента) и интернет-мошенничество – "фишинг" (32,7 процента). 21,6 процента опрошенных были участниками мошенничества со стороны финансовых пирамид, и 11,5 процента – сталкивались с аферами с платежными картами.

При этом самыми распространенными способами связи мошенников с гражданами являются звонок на мобильный или городской телефон (51,5 процента), также сообщения в соцсетях и мессенджерах (33,4 процента). В 56 процентов случаях удается распознать, но все же остальные 44 процента респондентов не смогли своевременно выявить правонарушение.

Поддаться на уловки мошенников чаще всего рискует старшее поколение, так как 50,7 процента опрошенных пенсионного возраста (63+) не распознали мошенничество. Как выяснилось, мошенники больше пользуются доверием женщин (45,3 процента), нежели мужчин (42,6 процента).

В региональном разрезе высокие показатели по варианту ответа "Нет, не удалось распознать" в городах: Алматы и Шымкент (по 49,3 процента), Восточно-Казахстанской области (48,7 процента) и городе Астана (48 процента). Данные показатели могут говорить о высоких рисках развития профессионального экономического мошенничества, в первую очередь, в больших мегаполисах.

Уровень осведомленности граждан о том, что делать в случаях, когда столкнулись с мошенничеством, довольно высокий: респонденты чаще всего ищут информацию в интернете (37,9 процента) или обрывают дальнейшую связь с правонарушителем (29,8 процента). При этом низкий уровень обращения к правоохранительным органам за помощью (3,1 процента) несет за собой риски безнаказанности и отсутствия возможности разоблачения преступников.

При этом пенсионеры чаще всех частично передавали информацию преступникам (6,3%) и никогда не уточняли информацию у организации, от которой звонил преступник (0 процента).

Гендерная специфика ответов на данный вопрос показывает, что женщины более подвержены к обману со стороны мошенников: 9,2 процента частично передавали нужную им информацию, для сравнения у мужчин данный показатель равен 2,9 процента.

Вследствие широкой распространенности деятельности финансовых мошенников, более половины респондентов утверждают, что никаких последствий не потерпели, так как не взаимодействовали с ними (57,2 процента), при этом наиболее ощутимым оказалось психологическое давление (34,4 процента).

Финансовая грамотность лиц с инвалидностью

В рамках исследования была произведена оценка качества предоставления финансовых услуг лицам с инвалидностью. Респонденты средне оценивают уровень физического доступа к финансовым учреждениям – 66,6 процента оценили на "3" балла из "5".

В региональном разрезе низкий уровень условий в финансовых организациях для лиц с инвалидностью зафиксирован в южных регионах – Кызылординской (24 процента), Туркестанской (23,3 процента), Алматинской (22 процента) и Жамбылской (22 процента) областях, также в центральных регионах страны – Акмолинской (22,7 процента) и Карагандинской (22 процента) областях (в совокупности показателей по шкале "1" и "2").

При этом коммуникативные способности сотрудников финансовых учреждений оценивались несколько выше, нежели условия на местах.

Тем не менее, существует ряд проблем в создании комфортных условий получения финансовых услуг лицами с инвалидностью:

- отсутствие пандусов – 35,5 процента;

- отсутствие сурдопереводчиков – 26,9 процента;

- ненадлежащее внимание со стороны сотрудников – 40,2 процента.

В целом результаты опроса показывают положительную динамику. В 2022 году Индекс составил 40,2 процента – это больше на 0,7 процента по сравнению с прошлым годом (2021 год – INDEX = 39,52 процента; 2020 год – INDEX = 39,07 процента).

Наиболее высокий показатель зафиксирован по компоненту "Информированность о финансовой системе" – 41 процент, существенно повысив свои данные по сравнению с 2021 годом (35,5процента; ↑ на 5,5процента).

На втором месте расположилось "Умение использовать финансовые услуги", сохранив свой показатель почти на том же уровне – 2022 год – 40,1 процента; 2021 год – 40,5процента.

Менее успешным оказался компонент "Управление собственными финансовыми средствами", составив 39,6 процента, что на 3 процента ниже по сравнению с прошлым годом (2021 год – 42,57 процента).

По результатам социологического исследования, Агентством выработаны рекомендации для государственных органов, финансовых и общественных организаций в целях усиления совместной работы по повышению финансовой грамотности населения.