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  • Всего 17 млн тенге штрафов заплатили владельцы большегрузов за разбитые дороги ВКО
pixabay.com Сегодня, 04:39
100
Сегодня, 04:39
100
Фото: pixabay.com

Всего 17 млн тенге штрафов заплатили владельцы большегрузов за разбитые дороги ВКО

Это общая сумма штрафов за 10 месяцев 2022 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на yk.kz.

"В Восточном Казахстане с начала года составлено 390 административных дел в отношении владельцев большегрузов. Общая сумма штрафов превысила 17 миллионов 200 тысяч тенге", - сообщили в пресс-службе ВКО филиала Национального центра качества дорожных активов.

Больше всего нарушений связано с перегрузом. К примеру, трехосный самосвал, которых в регионе большинство, вместе с грузом может весить максимум 25 тонн. А загружают его до 30-ти тонн. Между тем, специалисты Национального центра качества дорожных активов называют перегруз транспортных средств одним из главных факторов отрицательного влияния на покрытие дорог.

Особенно это заметно на примере строящейся трассы "Алматы – Усть-Каменогорск".

"Самое интенсивное движение происходит в области именно по этой дороге. При этом, даже на первый взгляд завершенные её участки, как Калбатау-Усть-Каменогорск, на самом деле еще не везде покрыты финальным слоем. Это значит, что трасса еще не готова к интенсивному использованию. А проезд по ней перегруженных больше нормы грузовиков в итоге снижает срок будущей эксплуатации дороги - вместо 10-15 лет это время может снизиться в 2, а то и 3 раза", - делится инженер областного филиала Национального центра качества дорожных активов Айдос Кабылбаев.

Уже сейчас при проверках обнаруживаются дефекты – колейность, трещины. Подрядчики вынуждены по несколько раз переделывать эти участки.

Штрафы за перегруз – для физлиц от 40 до 80 месячных расчетных показателей, в зависимости от ситуации. А крупные фирмы при перегрузе свыше 10 тонн могут заплатить до 1000 МРП. Но такие нарушения очень редки. Уже наученные горьким опытом, крупные компании строго отслеживают вес, машины проходят через весовые. А вот физлица пытаются сэкономить топливо, чтобы перевезти максимум груза за рейс.

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#дороги #штрафы #грузовик
BaigeNews.kz
Сегодня, 04:39
100
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