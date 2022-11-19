Всего 17 млн тенге штрафов заплатили владельцы большегрузов за разбитые дороги ВКО

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Это общая сумма штрафов за 10 месяцев 2022 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на yk.kz.

"В Восточном Казахстане с начала года составлено 390 административных дел в отношении владельцев большегрузов. Общая сумма штрафов превысила 17 миллионов 200 тысяч тенге", - сообщили в пресс-службе ВКО филиала Национального центра качества дорожных активов.

Больше всего нарушений связано с перегрузом. К примеру, трехосный самосвал, которых в регионе большинство, вместе с грузом может весить максимум 25 тонн. А загружают его до 30-ти тонн. Между тем, специалисты Национального центра качества дорожных активов называют перегруз транспортных средств одним из главных факторов отрицательного влияния на покрытие дорог.

Особенно это заметно на примере строящейся трассы "Алматы – Усть-Каменогорск".

"Самое интенсивное движение происходит в области именно по этой дороге. При этом, даже на первый взгляд завершенные её участки, как Калбатау-Усть-Каменогорск, на самом деле еще не везде покрыты финальным слоем. Это значит, что трасса еще не готова к интенсивному использованию. А проезд по ней перегруженных больше нормы грузовиков в итоге снижает срок будущей эксплуатации дороги - вместо 10-15 лет это время может снизиться в 2, а то и 3 раза", - делится инженер областного филиала Национального центра качества дорожных активов Айдос Кабылбаев.

Уже сейчас при проверках обнаруживаются дефекты – колейность, трещины. Подрядчики вынуждены по несколько раз переделывать эти участки.

Штрафы за перегруз – для физлиц от 40 до 80 месячных расчетных показателей, в зависимости от ситуации. А крупные фирмы при перегрузе свыше 10 тонн могут заплатить до 1000 МРП. Но такие нарушения очень редки. Уже наученные горьким опытом, крупные компании строго отслеживают вес, машины проходят через весовые. А вот физлица пытаются сэкономить топливо, чтобы перевезти максимум груза за рейс.