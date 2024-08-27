Всегда чинил компьютер бесплатно: айтишника подозревают в убийстве учителя в Уральске

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам в ЗКО началось разбирательство по делу о жестоком убийстве учителя начальных классов Надежды Никитиной. Свидетели рассказали о личности подсудимого, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Смерть Надежды Никитиной до сих пор с ужасом обсуждают в школе №9 Уральска. Подозреваемым в убийстве оказался айтишник. В течение четырёх лет он был другом 60-летней учительницы. Часто помогал ей чинить оргтехнику дома и на работе. Никто не подозревал, что тихий мужчина, который не раз приходил в школу, был ранее судим и хранил дома оружие.

Надежду Никитину нашли мёртвой в собственной квартире днём 25 апреля. На теле были следы ножевых ранений, а в области шеи красная полоса от удушья.

"До неё не могла дозвониться дочь Кристина. Меня как соседку попросили сходить в квартиру и выяснить, в чём дело. Я постучалась, но никто не открыл. Нажала на ручку, и дверь открылась. Надежда лежала на диване. Я вначале подумала, что ей стало плохо, и она прилегла. Дотронулась, а рука холодная. На шее я увидела красную полоску", - рассказала свидетель Капустина.

Подозреваемого задержали в тот же день "по горячим следам". Им оказался 41-летний житель Уральска Темир Сарсенов, работающий айтишником и электриком. В тот день он помогал погибшей починить её компьютер. А Никитина проводила дополнительный урок со своим учеником. После окончания занятия она проводила ребёнка и осталась с Сарсеновым наедине в квартире.

"Во время разговора между ними завязалась ссора. У Сарсенова появился умысел совершить убийство. Он повалил женщину на диван и задушил воротником от её кофты. Засомневавшись в её смерти, мужчина нанёс дополнительно раны ножом. Причиной смерти Никитиной, по результатам судмедэкспертизы, стала механическая асфиксия. Спирта в её крови обнаружено не было", - сообщил государственный обвинитель Жандос Джубанов.

По версии следствия, после убийства Сарсенов пытался скрыть следы и даже имитировал кражу. Он забрал из квартиры Никитиной все драгоценные украшения, сумочку, кошелёк, телефон и банковские карты. Общий материальный ущерб составил 1,7 миллиона тенге.

Больше всего людей удивляет тот факт, что Сарсенов с жертвой общался четыре года - с тех пор, как в 2020 году их познакомила родитель одного из учащихся. Он часто помогал педагогу на безвозмездной основе.

"Он и мне часто помогал чинить компьютер. Но агрессию не проявлял никогда. И Надежда была от него в восторге. Она как-то мне сказала, что на выпускном хочет вручить ему подарок и поблагодарить за то, что он четыре года ей помогает", - сообщила свидетель.

Однако родители и учителя школы почти ничего не знали о подозреваемом, кроме того, что он - "добродушный" айтишник и, как многие молодые люди его профессии, закрытый и молчаливый.

"Замкнутый он. Говорил, что у него совсем нет друзей. С супругой давно развёлся. Отдал ей квартиру, а себе купил в ипотеку. А в 2023 году он купил машину. Перекрасил её, вложив миллион тенге. Работал где-то электриком. Дополнительно брал заказы", - сообщила на суде свидетель.

После убийства стало известно, что Темир Сарсенов был ранее судим. Более того, у него в квартире нашли целый склад боеприпасов – винтовку, гильзы, карабин и патроны. Что с ними собирался делать мужчина, непонятно.

Также неизвестно, по какой причине он втёрся в доверие к 60-летнему учителю и безвозмездно помогал ей. До происшествия Сарсенов не раз посещал школу, чтобы починить оргтехнику.

Учитель начальных классов Надежда Никитина была известной в Уральске личностью - заслуженным педагогом. Медаль она получила за творческий подход в обучении детей. Родители постоянно водили детей к ней домой, чтобы она занималась с ними дополнительно и вне школы.

"На её занятиях всегда царила творческая атмосфера. Она применяла интересные игровые методики и находила индивидуальный подход к каждому ребёнку. Была инициативной, ответственной, талантливым организатором и авторитетом для всех", - зачитал характеристику судья.

Суд над 41-летним Темиром Сарсеновым только начался. Обвинение выдвигается по трём статьям Уголовного кодекса: убийство, кража и незаконное хранение оружия. Мужчине грозит свыше 15 лет лишения свободы. Дело рассматривает судья Асланбек Дюсенгалиев.