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inform.kz Сегодня, 15:58
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Сегодня, 15:58
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Фото: inform.kz

Всеармейское совещание под председательством Токаева проходит в Астане

Сегодня под председательством главы государства – Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Касым-Жомарта Токаева проходит Всеармейское совещание, передаёт BaigeNews.kz.

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Сегодня, 15:58
92
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