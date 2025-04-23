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Все зависит от пользователей – Аида Балаева о блокировке соцсетей

Сегодня, 12:15
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BaigeNews.kz Сегодня, 12:15
Сегодня, 12:15
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Фото: BaigeNews.kz

Министр культуры и информации Аида Балаева на брифинге правительстве прокомментировала вопрос о блокировке соцсетей в связи с появлением там провокационных публикаций, передает BaigeNews.kz.

Министр отметила, что ведомство ведет работу по выявлению таких материалов. По ее мнению, в этом вопросе многое зависит от поведения пользователей. Она также подчеркнула, что казахстанцы должны понимать свою ответственность за стабильность в обществе.

"Все это зависит не только от администраторов социальных сетей и действий государственных органов. Это в первую очередь касается пользователей социальных сетей, которые должны понимать, что за стабильность в обществе, за нераспространение ложной информации они несут прямую ответственность.

Конечно, те, которые нарушают законы, которых мы выявляем, однозначно привлекаются к правовой ответственности", – сказала Балаева.

Ранее Министр культуры и информации на заседании правительства сообщила о том, что в регионах не хватает кружков и секций, направленных на пропаганду культуры и истории Казахстана.

Также министр предложила разработать Комплексный план для сохранения культурного наследия.

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