Казахстан запускает новую модель профилактики правонарушений. Теперь все государственные органы будут обязаны участвовать в предупреждении противоправных действий. Соответствующий механизм заложен в проекте обновлённого Закона "О профилактике правонарушений", обсуждённого в Мажилисе, передаёт BaigeNews.kz.

Теперь каждое ведомство будет обязано не только анализировать причины правонарушений, но и проводить социальную адаптацию, пропагандировать здоровый образ жизни, взаимодействовать с населением и внедрять информационные кампании.

"Государство берёт на себя ответственность за предупреждение правонарушений системно — через науку, образование, цифровизацию и вовлечение самого общества", — говорит вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха.

Координацию профилактической работы на местах будут обеспечивать акимы всех уровней, а маслихаты получат право заслушивать отчёты госорганов и контролировать выделенные бюджеты. Проблемные вопросы, требующие межведомственного решения, будут передаваться на уровень Межведомственной комиссии при Правительстве.

Раз в год будет формироваться Национальный доклад, который внесут на имя Президента. В документе дадут оценку эффективности проводимой работы и рекомендации по улучшению системы.

Система профилактики будет состоять из трёх уровней:

Общая профилактика — это масштабная информационная и идеологическая работа, направленная на устранение социально-экономических причин правонарушений. Также запущена реализация Концепции общественной безопасности до 2028 года.

Индивидуальная профилактика включает официальные предостережения, учёт семей в кризисе через Цифровую карту семьи, социальную адаптацию и административный надзор за освободившимися из мест лишения свободы. Особое внимание уделено "злостным нарушителям" — меры к ним будут продлеваться по степени риска, а не по формальному сроку.

Специальная профилактика вводится для отдельных видов правонарушений: детской безнадзорности, семейного насилия, рецидивной преступности, нарушений в состоянии опьянения и экономических преступлений. Инструменты включают исследования, методические разработки, виктимологическую профилактику и мониторинг проблемных зон.

Граждане станут полноценными участниками системы

Проект закона также предполагает широкое вовлечение населения. Теперь не только полиция, но и все правоохранительные органы смогут привлекать общественных помощников — от участия в патрулировании до пропаганды правового поведения. За активную работу помощников будут поощрять благодарностями, наградами и даже денежными премиями.

"Реализация этого закона потребует консолидации государства и общества", — подчёркивается в докладе.

Ожидается, что внедрение системы сделает профилактику не только более эффективной, но и более справедливой — за счёт охвата не 3% условных правонарушителей, как сейчас, а всего риск-группового поля.