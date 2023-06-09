Все ЦОНы страны приостановили оказание миграционных услуг на два дня

Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

Из-за проведения технических работ в Информационно-производственном центре МВД РК, центры обслуживания населения временно приостановили оказание некоторых видов миграционных услуг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Госкорпорации ""Правительство для граждан.

Так, 9 и 10 июня 2023 года, во всех ЦОНах страны будут недоступны такие услуги, как: