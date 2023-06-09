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  • Все ЦОНы страны приостановили оказание миграционных услуг на два дня
BaigeNews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 10:56
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Сегодня, 10:56
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Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

Все ЦОНы страны приостановили оказание миграционных услуг на два дня

Из-за проведения технических работ в Информационно-производственном центре МВД РК, центры обслуживания населения временно приостановили оказание некоторых видов миграционных услуг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Госкорпорации ""Правительство для граждан.

Так, 9 и 10 июня 2023 года, во всех ЦОНах страны будут недоступны такие услуги, как:

  • формирование и корректировка индивидуального идентификационного номера иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан;
  • выдача, продление и отзыв разрешения трудовому иммигранту;
  • выдача разрешения на временное проживание иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан;
  • оформление документов на выезд за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства.
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Сегодня, 10:56
172
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