Все соцобъекты Экибастуза подключили к теплоснабжению

Фото: пресс-служба правительства РК

В Экибастузе к теплоснабжению подключены все социальные объекты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на информацию оперативного штаба.

Для запуска учебного процесса в штатном режиме в школах и центрах поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, идёт набор температуры в помещениях.

Как сообщил руководитель оперативного штаба — первый заместитель премьермМинистра Роман Скляр, по состоянию на 19:00 7 декабря в подъезды всех домов, пострадавших в результате коммунальной аварии, подано теплоснабжение.

Аварийно-восстановительные работы по теплоснабжению завершены. В 11 домах по улице Машхур Жусупа, 52 и улице Сатпаева, 8 ведутся круглосуточные работы по восстановлению систем водоснабжения и водоотведения.

"В колл-центр акимата и абонентскую службу "Экибастузтеплоэнерго" поступают многочисленные обращения жителей по неисправностям в работе системы отопления, в том числе частного сектора. Все заявки принимаются в работу и устраняются", - указывается в сообщении.

Напомним, теплоснабжение в Экибастузе было приостановлено 27 ноября из-за коммунальной аварии. Специалисты нашли десятки порывов на тепловых сетях города, которые не выдержали 30-градусных морозов, и в результате произошла остановка котлов на ТЭЦ "Экибастузтеплоэнерго".

В Казахстане работает комиссия, которая занялась проверкой деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону. Президент РК поручил рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны.