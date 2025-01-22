  • 22 Января, 20:58
  • BAIGENEWS

Все школьники будут учиться дистанционно в Астане 23 января

В столице ожидается мороз.

Сегодня, 19:37
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 19:37
Сегодня, 19:37
248
Фото: baigenews.kz

Школьников и учащихся 1-2 курсов колледжей отправили на дистанционку в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Причиной тому стала непогода.

"В связи с ухудшением погодных условий 23 января учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) первой смены переходят на дистанционный формат обучения", - сообщили в Управлении образования.

Самое читаемое

Наверх