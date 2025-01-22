Все школьники будут учиться дистанционно в Астане 23 января
В столице ожидается мороз.
Сегодня, 19:37
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Сегодня, 19:37Сегодня, 19:37
248Фото: baigenews.kz
Школьников и учащихся 1-2 курсов колледжей отправили на дистанционку в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
Причиной тому стала непогода.
"В связи с ухудшением погодных условий 23 января учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) первой смены переходят на дистанционный формат обучения", - сообщили в Управлении образования.