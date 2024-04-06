Все пострадавшие получат всю необходимую помощь — политолог высказался об обращении президента

Обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в связи с тяжёлой ситуацией из-за паводков продемонстрировало то, что казахстанский лидер придаёт первостепенное значение сложившейся трагедии. Об этом корреспонденту BaigeNews.kz заявил политолог Аман Мамбеталиев.

Политолог указал на внимательное отношение Токаева к ситуации.

"Наш президент в этой непростой для всей страны ситуации даже в субботу выступает перед народом, выдаёт обратную связь по происходящему. Радует, что в отличие от предыдущей долгой системы, звучит обратная связь от первых уст", — сказал Мамбеталиев.

Он добавил, что в этот раз речь президента была не такой длинной, как во время посланий или курултая, к чему привыкли казахстанцы. Однако такой формат говорит о срочности и неотложности вопроса.

"Здесь просто разъяснение ситуации, как и что к чему. Были даны поручения. Особенно, что мне понравилось, на мой, возможно, субъективный взгляд, это то, что президент сказал, что основная ценность – это человеческие жизни. Он сделал на этом акцент. Он сказал, что нужно сделать всё необходимое, чтобы у нас не было человеческих жертв", — сказал политолог.

Президент дал ряд конкретных поручений правительству и местным исполнительным органам.

"Считаю, что президент очень сильно переживает за то, чтобы между всеми ответственными органами была восстановлена коммуникация и взаимосвязь. В очередной раз президент отметил необходимость и важность единения, сплоченности, крепости духа общества и народа в такие тяжелые кризисные дни", — отметил Мамбеталиев.

Политолог считает, что основным посылом обращения был месседж о том, что ни один пострадавший не останется без внимания. И направлен он был, в первую очередь, на чиновничий аппарат.

"Глава государства указал на важность правильного донесения до населения информации о том, что все пострадавшие получат всю необходимую помощь и компенсацию. Люди должны знать, как это всё получить, как эта процедура работает, чтобы у людей не было вопросов, непонимания", — сказал он.

Также Токаев назвал реальные причины произошедших паводков.

"Я не являюсь экспертом в плане гидрологии и природных явлений. Но я знаю, что все природные катаклизмы, в том числе паводки, цикличные. Один год они могут быть незначительными, следующий их вообще может не быть, а в один год, например, как сейчас, могут выходить из-под контроля, вплоть до чрезвычайных ситуаций. Поэтому надо изучать. Президент заявил, что одна из главных причин — подготовка кадров, плохая коммуникация. Радует, что признаются ошибки системы. Это же природный фактор. Но у нас в руках есть все необходимые инструменты для изучения, нужны кадры и комплексная работа", — констатировал эксперт.

Конечно, проблемы паводков не решатся в одночасье, но сейчас перед госорганами поставлены конкретные задачи, от исполнения которых зависит их дальнейшая судьба. На решение этих задач потребуется время.