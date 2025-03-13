Депутат мажилиса, а также член Национального курултая Марат Башимов высказался о законе о противодействии торговле людьми, а также о гражданском обществе страны, передает BaigeNews.kz.

Народный избранник участвует в рабочих секциях Национального курултая при Президенте РК.

"Сегодня состоялось очень актуальное обсуждение всех задач, которые важны для гражданского общества. Но самое главное, знаете, все откровенно высказывались о своих наболевших проблемах и предлагали пути их решения. Потому что гражданское общество, оно динамичное, оно всегда хочет высказываться, чтобы получить на них ответы определенные", - отметил депутат.

Поднимались вопросы, которые касались реализации тех законов, которые приняты на местах.

"Я приводил пример по закону противодействия торговлей людьми. Он был озвучен еще в 2020 году Президентом Казахстана. И вот этот закон он принят, и теперь нужно, чтобы он реально реализовывался на местах. Потому что все знают, кто и как крышует все уголовные преступления в этой сфере: трудовая эксплуатация, сексуальное, попрошайство, все остальное", - сказал Марат Башимов.

Другие участники говорили о своих проблемах, которые касаются сферы образования, науки, опять же, неправительственного сектора. Все касается деятельности гражданского общества.

"Здесь все напрямую получали ответы с руководителями органов государственной власти, что очень актуально. Где они могут так свободно выражаться, открыто говорить, не боясь ничего. И это было очень важно", - отметил мажилисмен.

Кроме того, депутат Максим Рожин назвал одну из главных общественных проблем. По его мнению, казахстанцам нужно бороться с отсутствием культуры и этики.

Напомним, Президент Казахстана примет участие в IV заседании Национального курултая, которое состоится 14 марта в Бурабае.

К слову, впервые о намерении собрать Национальный курултай Касым-Жомарт Токаев сообщил в рамках внеочередного Послания народу Казахстана в марте 2022 года, выступая с Посланием народу Казахстана. 15 июня Токаев подписал соответствующий указ. Уже через два дня был созван первый Национальный курултай, который собрался в сакральном для каждого казаха Улытау. Говоря правовым языком, Нацкурултай является "консультативно-совещательным органом при президенте Республики Казахстан", основная цель которого – "выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации".

Напомним, предыдущие заседания Национального курултая проходили в 2022 году в Улытау, в 2023 году в Туркестане, а в 2024 году в Атырау.