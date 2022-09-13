Все организационные моменты Съезда лидеров мировых и традиционных религий решены – секретариат съезда

Секретариат Съезда лидеров мировых и традиционных религий одобрил повестку дня VII съезда, утвердил список модераторов и спикеров, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу секретариата.

Участники заседания также обсудили проект Декларации VII съезда лидеров мировых и традиционных религий и определили даты следующего съезда, который состоится через три года в столице Казахстана.

Основная тема VII Съезда определена как "Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период".

"Пандемия заставила по-новому взглянуть на проблемы сбалансированного экономического и технологического развития, сохранения окружающей среды, снижения социального, гендерного и цифрового неравенства. В этих условиях как рядовые граждане, так и политические лидеры нуждаются в духовной опоре, в новой ценностной парадигме, в мировоззренческих ориентирах. Для построения более сбалансированного, гармоничного и экологичного мира усилий только политиков и бизнеса явно недостаточно. Именно духовным лидерам и религиозным деятелям по силам заполнить мировоззренческий и духовный вакуум новыми смыслами", - отметил руководитель секретариата Съезда, председатель сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев.

В рамках заседания Секретариата были утверждены модераторы и докладчики секционных заседаний съезда, которые пройдут по следующим темам:

"Роль религий в укреплении духовных и моральных ценностей в современном мире",

"Роль образования и религиозного просвещения в уважительном сосуществовании религий и культур, укреплении мира и согласия",

"Вклад религиозных лидеров и политиков в продвижение глобального межрелигиозного диалога и мира, противодействие экстремизму, радикализму и терроризму",

"Вклад женщины в благополучие и устойчивое развитие современного общества и роль религиозных сообществ в поддержке социального статуса женщины".

Отличительной особенностью VII Съезда является беспрецедентно высокий уровень его участников. Это демонстрирует востребованность и актуальность казахстанской площадки, а также признание со стороны международного сообщества действенности инициатив Казахстана по продвижению политики мира и диалога.

Так, в числе спикеров VII Съезда:

Папа Римский Франциск,

Верховный имам Аль-Азхара Шейх Ахмад ат-Тайеб,

Главный Ашкеназский раввин Израиля Давид Лау,

Главный Сефардский раввин Израиля Ицхак Иосиф

и другие видные религиозные лидеры.

Важное значение имеет участие в работе Съезда руководителей ООН, а также глав авторитетных международных организаций.

Также участники заседания обменялись мнениям касательно проекта итоговой Декларации VII Съезда – ключевого документа по результатам его работы. Содержание Декларации отразит видение актуальных проблем современности, возможные пути их разрешения, а также намерения лидеров мировых религий, их обращение к международному сообществу.

Ожидается, что Декларация будет распространена в качестве официального документа 77-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН.