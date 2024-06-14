Все международные рейсы перевели в новый терминал аэропорта Алматы

Осуществлён полный переход всех международных рейсов на вылет с нового терминала аэропорта Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

“С 23.13 часов 13 июня 2024 года прилёт всех международных рейсов в аэропорт Алматы осуществляется в новый терминал (Т2). С 01.00 часов 14.06.2024 г. был осуществлён полный переход всех международных рейсов на вылет с нового терминала аэропорта Алматы. С 1 июня 2024 года по настоящее время в общей сложности было выполнено 310 международных рейсов с нового терминала и обслужено 43 814 пассажиров”, - говорится в сообщении.

На сегодняшний день новый терминал обслуживает 33 авиакомпании. Из них три казахстанских перевозчика - авиакомпании Air Astana, Scat, FlyArystan и 30 международных авиакомпаний, таких как Uzbekistan Airways, Azerbaijan Airlines, Pegasus Airlines, Somon Air, Wizz Air, Vietjet, Red Wings, IndiGo, Loong Air, Rossiya, Jazeera Airways, Salam Air, Air Arabia, Red Sea Airlines, Air Cairo, Hunnu Air, Azimuth Aero, Yakutia Airlines, Qeshm Air, Air Asia, S7 airlines, FlyNas, Neos Airlines, China Southern Airlines, Qatar Airways, Lufthansa, Flydubai, Turkish Airlines, Asiana Airlines, Aeroflot.

В старом терминале (Т1) будут осуществляться рейсы авиакомпаний Air Astana, Scat, FlyArystan, Qazaq air и Южное небо по всем внутренним направлениям.

Для обеспечения комфорта и удобства пассажиров и гостей аэропорта Алматы уже начаты работы по реконструкции терминала Т1 и ремонтно-строительные работы в целях увеличения парковочной зоны.