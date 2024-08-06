"Все люди в этой цепочке понесли наказание" - министр о скандале со "списком девственниц"

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек прокомментировал вопрос о том, чем закончился скандал вокруг "списка девственниц", передаёт BaigeNews.kz. Он рассказал, кто и за что был наказан.

"Понесли наказание сотрудники университета Аль-Фараби, уволены. Административная была ответственность", - сказал Саясат Нурбек на пресс-конференции в правительстве.

По его словам, наказаны были и сотрудники медцентра, который обслуживает университет.

"Стоит вопрос о расторжении контракта с этим медцентром. Все люди в этой цепочке понесли наказание", - добавил министр.

Отмечается, что также создана специальная рабочая группа, проводится внутреннее расследование.

"Представители государственных и юридических служб также приглашены и будут готовы пройти аудит, и проверку на соответствии с нашими форматами информационной безопасности. По результатам этого проведенного расследования, уже университет даст релиз отдельный, информацию, поэтому давайте дождемся результатов расследования. Все необходимые специалисты уже привлечены. Но на самом деле факта пока подтвержденного нет на сегодняшний день, но вот это расследование должно показать, был ли слив, от кого, в каком количестве", - резюмировал глава Миннауки и высшего образования.

Ранее министерство цифровизации, инноваций и аэрокосмической промышленности потребовало разъяснений в связи с утечкой данных студенток КазНУ.