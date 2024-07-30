Все ли обязательства выполнил Qarmet перед горняками

Ключевым, для металлургов и шахтеров было выполнение условий Коллективного договора, действие которого завершается в конце 2024 года. Именно в нем прописаны премии, доплаты, льготы, социальная поддержка и многое другое. Выполнила ли компания свои обязательства перед рабочими, узнал корреспондент BaigeNews.kz.

Первым камнем преткновения стала выплата так называемой 13-й зарплаты или "вознаграждения по итогам деятельности предприятия за отработанный год". Все усилия профсоюза, переговоры и даже письменное официальное обращение к новому руководству результата не дали, отметили в профсоюзе угольщиков.

"В официальном ответе на наш запрос руководство компании аргументировано отметило – согласно Коллективному договору, 13 зарплата выплачивается при выполнении определенных производственных показателей за прошедший год. Однако за 2023 год таких результатов достигнуто не было, и выплата не представляется возможной, - объяснил председатель Профсоюза угольщиков "Қорғау" Евгений Буслаев. – Даже после этого ответа, мы пытались убедить руководство компании Qarmet выплатить работникам данную премию, несмотря на невыполнение производственных показателей. Ведь это было бы хорошим стимулом для дальнейшей работы и сохранение социальной стабильности в трудовом коллективе.

За разъяснениями мы обратились в компанию "QARMET".Что касается оплаты труда, то как отметили в компании, здесь произошли изменения в сторону увеличения. Так рост средней зарплаты составил 10-16%. Но необходимо отметить, что в Коллективном договоре есть пункт (п.6.15, Раздел 6), который гласит: "Работодатель ежегодно с 1 января производит индексацию заработной платы путем увеличения тарифных ставок и окладов в полном объеме исходя из уровня инфляции, определенной на соответствующий период нормативными правовыми актами Республики Казахстан". То есть, увеличение оплаты труда произошло бы в любом случае, по крайней мере на уровень инфляции за 2023 год.

Но компании сделали акцент на то, что с 1 января 2024 года, каждому работнику были увеличены часовые тарифные ставки и оклады на 16 %.

Сохранилась на предприятии и система премирования. Только вот имеет она разную направленность в зависимости от департамента (Стальной, Угольный, Железорудный) и выпускаемой продукции.

"В стальном департаменте премирование производится "За выполнение плана по отгрузке готового проката" и "За соблюдение правил по безопасности и охране труда", оба показателя выполняются регулярно. В угольном департаменте основной показатель добычных участков "За достижение среднесуточной фактической нагрузки на лаву", в других участках "За выполнение месячного плана проходки" и "Выполнение плана по добыче угля", а так же для всех установлена премия "За соблюдение правил безопасности и охраны труда", - отметили в компании.

В компании заверяют, что исполняются все условия пока еще действующего Коллективного договора. В свою очередь в профсоюзе угольщиков "Қорғау" говорят, что приложат максимум усилий для улучшения ситуации.