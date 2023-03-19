Все избирательные участки начали работу в Казахстане – ЦИК РК

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По состоянию на 08:15 по времени Астаны все 10 146 участков по Казахстану начали работу. Об этом сообщил секретарь Центральной избирательной комиссии РК Ерман Мухтар, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, также открылись 18 участков при зарубежных диппредставительствах. Еще 59 участков приступят к работе с учетом разницы часовых поясов.

Информация по количеству избирательных участков в регионах: