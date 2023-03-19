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BaigeNews.kz Сегодня, 08:21
158
Сегодня, 08:21
158
Фото: BaigeNews.kz

Все избирательные участки начали работу в Казахстане – ЦИК РК

По состоянию на 08:15 по времени Астаны все 10 146 участков по Казахстану начали работу. Об этом сообщил секретарь Центральной избирательной комиссии РК Ерман Мухтар, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, также открылись 18 участков при зарубежных диппредставительствах. Еще 59 участков приступят к работе с учетом разницы часовых поясов.

Информация  по количеству избирательных участков в регионах:

  • Акмолинская область – 728
  • Актюбинская область –525
  • Алматинская область – 629
  • Атырауская область – 269
  • Восточно-Казахстанская область – 533
  • Жамбылская область – 499
  • Западно-Казахстанская область– 504
  • Карагандинская область –654
  • Костанайская область – 748
  • Кызылординская область – 373
  • Мангистауская область – 247
  • Павлодарская область – 523
  • Северо-Казахстанская область –631
  • Туркестанская область – 941
  • Абайская область – 478
  • Жетысуская область – 458
  • Улытауская область - 134
  • Астана – 339
  • Алматы – 603
  • Шымкент – 330
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#выборы 2023 #Голосование
Зарина Козова Журналист
Сегодня, 08:21
158
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