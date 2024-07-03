Все инициативы Казахстана в ШОС будут продолжены Китаем - Казбек Майгельдинов

Сотрудничество с КНР является важным приоритетом в многовекторной внешней политике Казахстана и носит статус стратегического партнёрства. Локомотивом непрерывного развития межгосударственных отношений являются и личные дружественные контакты лидеров, и активное взаимодействие между правительствами, парламентами и регионами двух стран. На протяжении более 30 лет дипломатических отношений между двумя странами выстроено эффективное политическое взаимодействие, а также налажено сотрудничество в целом ряде направлений, приоритетами среди которых сегодня политолог, председатель ОФ "Ассоциация исследователей Китая" Казбек Майгельдинов считает торгово-экономическое, инвестиционное, транспортного-транзитное, сельскохозяйственное и культурно-гуманитарного сотрудничество.

- Казбек Умирзакович, надо отметить, что Си Цзиньпин с момента вступления в должность Председателя КНР в 2013 году посещает с визитом Казахстан в пятый раз. О чем это говорит?

- Пятый визит Си Цзиньпиня подчеркивает стратегическую важность, которую Китай придает отношениям с Казахстаном. Об этом свидетельствуют два фактора.

Первый - это то, что сегодня еще раз обозначил господин Си Цзиньпин: Китай всячески всегда будет поддерживать и будет гарантом для Казахстана в двусторонних отношениях. Что можно считать немаловажным сигналом. Второе - именно после вступления в свою должность китайский лидер объявил о глобальной инициативе "Один пояс - один путь". И это он сделал не где-нибудь, а именно в Казахстане. Это свидетельствует о тесном политическом и экономическом сотрудничестве между двумя странами. Также незыблемым является для Китая то, что Казахстан является ключевым партнером в рамках инициативы "Один пояс — один путь". И все это делает регулярные визиты Си Цзиньпиня логичными и, по-моему, очень даже значимыми.

- В 2022 году Казахстан и Китай отметили 30 лет установления дипломатических отношений, этот срок сами лидеры и экспертное сообщество называют "золотым 30-летием", а современный период отношений - "новым золотым 30-летием". Как вы считаете, почему? Какие важные события и достижения последних лет в истории двухсторонних отношений вы бы отметили?

- Отношения между Казахстаном и Китаем последние 30 лет, с момента обретение нами независимости и признания независимости со стороны Китая, характеризуются активным развитием и укреплением сотрудничества в различных сферах.

Здесь можно отметить самое главное - подписание стратегических соглашений о вечной дружбе, это не раз подчеркивает китайский лидер.

Углубление торгово-экономического сотрудничества. На сегодняшний день Китай входит в топ-5 стран-инвесторов, наших основных торговых партнеров. На самом деле сейчас Китай уже занимает первые места в экономическом сотрудничестве.

Совместные инфраструктурные проекты. Например, в рамках инициативы "Один пояс — один путь" 52 проекта стоимостью 28 миллиардов долларов. В дальнейшем этот список будет расширяться, потому что Китай настроен на то, чтобы модернизировать инфраструктуру вдоль "Пояса и пути", которая проходит по территории Казахстана.

Конечно же, рост культурных и образовательных обменов. Например, сегодня около 5-6 меморандумов из 20 были подписаны между университетами Казахстана и Китая. Это и открытие "Мастерской Лу Баня" в Евразийском университете, ранее он был открыт в Восточно-Казахстанском университете, также подписание меморандума о том, что технологические университеты Китая открывают свои филиалы в наших вузах. Это говорит о том, что в гуманитарном направлении у нас также идет рост сотрудничества. Все эти достижения создают основу для продолжения укрепления взаимовыгодного сотрудничества.

- Какие тренды задает Токаев в сфере торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия между Казахстаном и Китаем?

- Важно отметить, что президент Казахстана акцентирует внимание, во-первых, на диверсификации экономики Казахстана через привлечение иностранных инвестиций, в том числе из Китая. Дело в том, что одно дело – это привлечение инвестиций на уровне правительства, но у нас сейчас активно привлекаются инвесторы и в областях страны. Помимо четырех областей, которые граничат с Китаем (например, Улытауская область), и в другие области китайские инвесторы активно заходят, создаются совместные предприятия (например, в Жезды - это поселок в Улытауской области), Китай модернизирует заводы. Это говорит о том, что китайские инвестиции целенаправленно решают вопрос диверсификации, то есть создаются производственные мощности как совместные, так и модернизируются существующие заводы.

Также президент поддерживает развитие высокотехнологических отраслей, то есть это совместные проекты в области энергетики и логистики. Логистика играет первоочередное значение, сейчас, например, новые ветки Достык — Мойынты, новые ветки Бахты - Аягоз создаются для того, чтобы увеличить грузопоток и товарооборот.

С другой стороны, идет цифровизация и модернизация всей логистической инфраструктуры вдоль железнодорожных, автомобильных путей. Китай со своей стороны проявляет интерес к участию в модернизации промышленности и транспортной инфраструктуры Казахстана. Я думаю, что все эти тренды способствуют углублению торгово-экономических связей.

- Лидеры двух стран приняли участие в церемонии отправки грузовых автомобилей и железнодоржных контейнеров по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, дали старт движению грузовых паромов. Почему президент Казахстана уделяет особое внимание развитию транспортного сотрудничества и транзитных грузоперевозок с Китаем?

- Транскаспийский международный транспортный маршрут - это очень важное направление в превращении Казахстана в транзитный логистический хаб. В прошлом году уже был подписан меморандум между правительством Китая и правительством Казахстана по развитию Среднего коридора, то есть Транскаспийского международного транспортного маршрута. Судя по статьям президентов Казахстана и Китая, которые они опубликовали в канун госвизита председателя Си Цзиньпина, развитие транспортного сотрудничества между Казахстаном и Китаем имеет стратегическое значение для обеих стран.

Транскаспийский международный маршрут играет ключевую роль, во-первых, в увеличении транзитного потенциала Казахстана, который способствует укреплению его позиций как транспортного хаба в Евразии. А для Китая данный маршрут является важной частью инициативы "Один пояс — один путь", которая обеспечивает эффективную логистику, и, конечно же, доступ к европейским рынкам.

- Главы государств приняли участие в открытии ряда культурных и образовательных объектов. Например, культурные центры Казахстана в Пекине и Китая - в Астане, филиал Пекинского университета языка и культуры на базе Международного университета Астана. Как вы оцениваете стремление президента Казахстана усилить взаимодействие с китайской стороной в культурно-гуманитарной сфере?

- Мы уже видим, что между вузами наших стран идет коллаборация, создание филиалов вузов. Помимо этого, китайские вузы предоставляют гранты для казахстанских студентов. Сейчас идет процесс по совместным проектам между мозговыми центрами. Например, наша Ассоциация исследователей Китая провела два совместных мероприятия: форум и научный семинар с медиакорпорацией Китая в феврале. Недавно мы провели совместный форум с газетой "Жэньминь жибао", которая является официальным информационным ресурсом Центрального комитета коммунистической партии Китая. Медиакорпорация Китая — это крупнейшая сеть Китая, в которую входят такие каналы, как CGTN и CCTN. Эти две крупные компании сегодня подписали меморандум с Министерством культуры и информации, а также с телерадиокомплексом президента Казахстана.

Ассоциация исследователей Китая также в тренде - с этими организациями проводятся местные мероприятия, экспертные заседания, где мы обсуждаем проблемы, результаты и возможности дальнейшего углубления сотрудничества в рамках проекта "Один пояс - один путь". Это имеет очень важное значение.

- После Астанинского саммита председательство в ШОС перейдет к Китаю. Какие цели и инициативы, предложенные Токаевым, поддерживает и намерен продвигать Китай в рамках организации?

- В ходе Астанинского саммита предполагается переход председательства Китаю в Шанхайской организации сотрудничества. Я думаю, что после саммита все инициативы, которые были начаты Казахстаном, будут продолжены Китаем.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил 2024 год объявить годом экологии. Президент продвигает инициативу по укреплению региональной безопасности, экономического сотрудничества и культурного обмена. Я думаю, что Китай также заинтересован в развитии инфраструктурных проектов и улучшении транспортных связей в рамках Шанхайской организации сотрудничества.