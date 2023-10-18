Все хотят заработать на мясе и рогах - эксперт об отстреле сайгаков

В Казахстане официально разрешили отстрел сайгаков. Минэкологии включило степных антилоп в список животных, численность которых подлежит регулированию. В планах отстрелять 337 тысяч голов. Это 20% от уральской и 15% от бетпакдалинской популяции сайгаков. Между тем, эксперты уже высказали свои опасения по этому поводу, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Известный казахстанский аналитик, агроэксперт Кирилл Павлов считатет, что отстрел и переработка мяса сайги станет официальным прикрытием браконьерства в казахстанских степях. Павлов добился от чиновников разрешения на проведение общественного мониторинга так называемого процесса регуляции поголовья сайгаков.

Изначально ведомство, ответственное за защиту казахстанской флоры и фауны, планировало засекретить документы под гриф "для служебного пользования". В этом случае, считает эксперт, вся информация осталась бы скрытой от глаз общественности. Что сыграло бы на руку тем, кто планирует построить бизнес на отстреле степных антилоп.

"Именно из-за фактов браконьерства и из-за нашего уровня коррупции, я считаю, что мы вообще не имеем права приближаться к этим священным животным", - открыто говорит Кирилл Павлов.

Он рассказывает, что Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана, который входит в состав Национального аграрного научно- образовательного центра (НАНОЦ), проводил специальное исследование о сайгаках для Минэкологии.

К слову, сам Кирилл Павлов является членом совета директоров НАНОЦ. Однако, по словам эксперта, в обосновании не было речи об отстреле животных. Сам же метод регулирования численности сайгаков вызывет у него сомнения. К тому же, подчеркивает он, в мировой практике принято отстреливать только половозрелых самцов.

"Здесь и маточное поголовье они пускают под отстрел, и даже этого года приплод, но это вообще кощунственно. Изначально нам заявляли, что их будут отлавливать, дескать, если отсреливать, потом мы не можем мясо отделить от свинца на мясокомбинате. А что сейчас? Я не понимаю, если честно", - недоумевает аналитик.

Обоснованием же для уничтожения сайги Минэкологии называет слишком резкий рост численности сайгаков. Сегодня в степях Казахстана пасётся стадо почти в 2 миллиона голов: 1 миллион 130 тысяч бетпакдалинской и 745 тысяч уральской популяции. А чиновники от экологии утверждают, даже во времена советов поголовье сайги не превышало 1 миллиона 200 тысяч голов. Казастанцы постарше вспоминают о промышленной переработке сайгачьего мяса. Между тем, аналитик уверен, что "регулированием численности" удобно прикрывать целые коррупционные схемы.

"Зная, что уже сейчас происходит на местах, мне сообщают из разных регионов люди, я смело говорю, что там готовятся к коррупционным схемам. Там нет ни у кого настроя помочь стране отрегулировать. Там все хотят заработать, кто на мясе, кто на рогах. Для кого-то мясо вообще не важно. Скорее всего, животные будут просто валяться по степи. Как случится, вы все увидите. Я был на совещании в Минэкологии по зум, у всех на устах только одно: мясо сайги было по 90 копеек, при союзе было 900 тысяч поголовье, его придерживали. Но при Союзе было 2,3 миллиона гектаров орошаемой пашни, сейчас нет и 800 тысяч. При Союзе у нас баранов было более 30 млн, по-моему, надо сейчас поднимать. То есть, у нас поголовье КРС, МРС было намного выше, чем сейчас", - возмущается Павлов.

По прогнозам же профильного ведомства, к концу следующего года в сайгачьих стадах будет свыше 2,6 миллионов особей. Конкуренция за пастбища и водопои сложится не в пользу бурёнок местных фермеров. Между тем, отстреливать сайгаков решено в ночное время. Четыре отечественных мясокомбината в Атырауской и Западно- Казахстанской областях уже заявили о желании заняться переработкой мяса.

"По информации Минсельхоза, пострадали около 121,9 тысяч гектаров посевов, 247 тысяч гектаров сенокосов и 882 тысяч гектаров пастбищ. Размер ущерба составил 12 миллиардов долларов", - говорится в информации министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.

К слову, мораторий на отстрел краснокнижных антилоп в стране завершится в следующем году. Под защиту же сайга была взята после массового падежа стад из-за выспышки пастереллёза. Причём, риск падежа из-за болезней всё ещё существует, уверен аналитик Кирилл Павлов.

"Сайгак до сих пор в Красной книге, до сих пор он на грани исчезновения. И то, что почти 3 млн популяции у нас в Казахстане, это ничего не значит. Вспышка любой болезни, которой подверженны сайгаки, и их будет не 3 млн, а 3 сайгака останется. Их всех выкосить может за год", - счиает Кирилл Павлов.

Эксперт предлагает вместо уничтожения сайги просто отогнать животных в другие страны. По его мнению, священных для казахов антилоп с радостью примут другие государства.

"Я давно предлагаю отдать в Монголию, в Кыргызстан, в Канаду, в Америку или в Европу. В их нацпарки. Они готовы их принять. Америка готова, между прочим, мустангов отдать, но мы же сами не принимаем. Почему они не хотят делиться? Потому что они говорят: есть ветеринарные риски. Мы можем заболевания ветеринарные перенести. При этом сайгаки болеют и теми заболеваниями, которые они могут людям доставлять", - недоумевает агроэксперт.

Кирилл Павлов призывает казахстанцев пристально следить за "процессом регуляции сайгаков". Он должен быть максимально прозрачным для общества, уверен аналитик.

"Когда я попросился в общественный контроль, нам сказали, что там все под грифом и только после вчерашнего совещания министр (экологии и природных ресурсов – прим.автора) разругался, сказал "нет, раз это вопрос общественной значимости, тогда давайте общественность запустим". Они вообще хотели все под грифом для служебного пользования запустить" - поделился эксперт.

Кстати, министерство прорабатывает и возможность охоты на сайгу. И, возможно, совсем скоро казахстанские любители сафари смогут покупать лицензию на отстрел реликтовых животных.