"Все больше несовершеннолетних привлекаются в наркобизнес" - МВД

На брифинге Министерства внутренних дел РК заместитель председателя Комитета административной полиции Ренат Зулхаиров сообщил, что в наркобизнес привлекают все большее число несовершеннолетних, передаёт BaigeNews.kz.

"Сейчас мы имеем дело со своеобразной молодежной субкультурой, тесно связанной с виртуальным пространством и дистанционным общением. Этим обстоятельством и пользуются хозяева интернет–магазинов по продаже наркотических средств. В наркобизнес привлекают все большее количество несовершеннолетних. Ситуация здесь неутешительная и, к сожалению, имеет негативные тенденции. Только в прошлом году за распространение синтетических наркотиков задержаны свыше сорока подростков и несовершеннолетних. Однако уже за текущий месяц привлеклось четыре несовершеннолетних", - сказал Ренат Зулхаиров.

Он также рассказал, что при проведении оперативно-розыскных мероприятий в Актобе был задержан несовершеннолетний ученик девятого класса. У него были обнаружены 48 свертков с наркотическим веществом.

Ренат Зулхаиров напомнил, что за сбыт наркотиков предусматривается уголовная ответственность с 14-ти летнего возраста, а наказание может достигать до 10 лет лишения свободы.

"Вполне естественно, что применение таких мер ответственности вызывает общественный резонанс, прежде всего, со стороны родителей этих ребят, их родственников и правозащитников. Хочу подчеркнуть, что мы находимся с ними в тесном контакте, проводим встречи, беседы, консультации, в том числе на площадке парламенте с участием депутатов Мажилиса. Рассматриваем возможность законодательного урегулирования этих достаточно чувствительных и щепетильных вопросов", - сказал Ренат Зулхаиров.

По его словам, в прошлом году МВД провело 10 773 мероприятий. Они охватили 714 тысяч подростков.