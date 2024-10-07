  • 7 Октября, 09:22
  • BAIGENEWS

Референдум по АЭС : за рубежом явка превысила 81%

Сегодня, 08:23
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Референдум по АЭС : за рубежом явка превысила 81% Сегодня, 08:23
Сегодня, 08:23
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Общее количество проголосовавших граждан Казахстана в 59 странах составило 9976 человек, передаёт BaigeNews. Это обеспечило явку в 81.06%.

Напомним, 6 октября проходил республиканский референдум по вопросу строительства АЭС на территории Казахстана. Свои голоса на референдуме отдали Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, первый президент Нурсултан Назарбаев и премьер-министр Олжас Бектенов.

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