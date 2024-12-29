Аккредитованный наблюдатель ИКАО прибыл в Актау для расследования крушения самолёта
В итоге все 17 международных экспертов уже находятся в Актау
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В Актау по поручению генерального секретаря Международной Организации Гражданской Авиации (ИКАО) прибыл аккредитованный наблюдатель — Руководитель секции расследования авиационных происшествий, господин Тормодур Тормодсон, передаёт BaigeNews.kz.
"Необходимо отметить, что ИКАО высоко оценила действия авиационных властей Казахстана в открытости проведения расследования и задействованности заинтересованных государств. Таким образом, все 17 международных экспертов находятся в городе Актау", — говорится в сообщении пресс-службы Министерства транспорта РК.
Самолёт азербайджанской авиакомпании потерпел крушение 25 декабря под Актау. Воздушное судно выполняло рейс из Баку в Грозный. На борту было 67 человек, включая экипаж. Выжить удалось 29 из них. 38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев. В тот же день в Актау вылетела правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра Канатом Бозумбаевым.
Президент Казахстана выразил соболезнования главе Азербайджана Ильхаму Алиеву.
В Актау также прилетели представители правительства Азербайджана.
Между тем, в Азербайджане объявлен траур. Казахстанцы несут цветы к посольству Азербайджана в Астане.
По факту крушения самолета проводится расследование. Правительственная комиссия начала работу на месте крушения самолёта в Актау. В городе отменили зажжение огней на новогодней ёлке.
На месте трагедии найден чёрный ящик. Спасатели поделились видео с места трагедии. В Сети также появились кадры из салона падающего самолёта.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл совещание в связи с авиакатастрофой вблизи Актау. Накануне на место трагедии прибыли специалисты из Бразилии.
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