В Актау по поручению генерального секретаря Международной Организации Гражданской Авиации (ИКАО) прибыл аккредитованный наблюдатель — Руководитель секции расследования авиационных происшествий, господин Тормодур Тормодсон, передаёт BaigeNews.kz.

"Необходимо отметить, что ИКАО высоко оценила действия авиационных властей Казахстана в открытости проведения расследования и задействованности заинтересованных государств. Таким образом, все 17 международных экспертов находятся в городе Актау", — говорится в сообщении пресс-службы Министерства транспорта РК.

Самолёт азербайджанской авиакомпании потерпел крушение 25 декабря под Актау. Воздушное судно выполняло рейс из Баку в Грозный. На борту было 67 человек, включая экипаж. Выжить удалось 29 из них. 38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев. В тот же день в Актау вылетела правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра Канатом Бозумбаевым.

Президент Казахстана выразил соболезнования главе Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В Актау также прилетели представители правительства Азербайджана.

Между тем, в Азербайджане объявлен траур. Казахстанцы несут цветы к посольству Азербайджана в Астане.

По факту крушения самолета проводится расследование. Правительственная комиссия начала работу на месте крушения самолёта в Актау. В городе отменили зажжение огней на новогодней ёлке.

На месте трагедии найден чёрный ящик. Спасатели поделились видео с места трагедии. В Сети также появились кадры из салона падающего самолёта.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл совещание в связи с авиакатастрофой вблизи Актау. Накануне на место трагедии прибыли специалисты из Бразилии.