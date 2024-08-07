Врезавшуюся в китайского олимпийца журналистку отстранили от работы на ОИ
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Оргкомитет летних Олимпийских игр-2024 в Париже отстранил от работы шведскую журналистку, которая врезалась в олимпийца из Китая. Об этом передаёт BaigeNews со ссылкой на издание CQNews.
Ранее в Сети распространилось видео, на котором журналистка врезается в китайского игрока в настольный теннис Ван Чуциня. На записи видно, как сотрудница СМИ свернула вправо прямо на спортсмена, который в это время разговаривал с другими журналистами.
По информации портала The Free Press Journal, столкновение было намеренным. Отмечается, что 24-летний Чуцинь был ошеломлен поведением шведки.
Оргкомитет Олимпиады принял решение отозвать аккредитацию журналистки и запретил ей вход на территорию проведения соревнований.
Незадолго до этого с теннисистом произошел другой инцидент. Один из фотографов на Олимпиаде наступил на ракетку спортсмена, из-за чего она сломалась.
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