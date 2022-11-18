open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Время регистрации изменили на международных рейсах в аэропорту Астаны
polet.me Сегодня, 15:32
121
Сегодня, 15:32
121
Фото: polet.me

Время регистрации изменили на международных рейсах в аэропорту Астаны

В Астане изменилось время регистрации вылетающих пассажиров по международным направлениям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал столичного аэропорта

"В соответствии с пунктом 6 Правил организации обслуживания пассажиров в аэропортах Казахстана, регистрация вылетающих пассажиров впредь начинается не позднее двух часов до вылета воздушного судна (в зависимости от воздушного судна и количества пассажиров) на международных рейсах", - говорится в сообщении столичного аэропорта.

​На рейсы по внутренним направлениям время регистрации вылетающих рейсов остаётся прежним – за 1,5 часа до вылета. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#аэропорт астаны #авиаперевозки
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:32
121
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх