Время регистрации изменили на международных рейсах в аэропорту Астаны

Фото: polet.me

В Астане изменилось время регистрации вылетающих пассажиров по международным направлениям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал столичного аэропорта.

"В соответствии с пунктом 6 Правил организации обслуживания пассажиров в аэропортах Казахстана, регистрация вылетающих пассажиров впредь начинается не позднее двух часов до вылета воздушного судна (в зависимости от воздушного судна и количества пассажиров) на международных рейсах", - говорится в сообщении столичного аэропорта.

​На рейсы по внутренним направлениям время регистрации вылетающих рейсов остаётся прежним – за 1,5 часа до вылета.