Временный график по подаче питьевой воды ввели в Актау

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ТОО "МАЭК" будет поднимать давление питьевой воды ежедневно с 7 до 9:00 утра, а также вечером с 19:00 до 21:00, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

В остальное время питьевая вода от ЦУВС-3 подается со сниженным давлением для ограничения расхода. Решение по горячей воде пока не принято, так как резервуары все еще не заполнены. Об этом сообщает пресс-служба актауского энергокомбината.

Власти города и руководство актауского энергокомбината "МАЭК" сообщили о мерах по подаче питьевой воды в Актау.

"Питьевая вода от ЦУВС-3 подается со сниженным давлением для ограничения расхода. Акиматом города принимается решение для поднятия давления и подачи питьевой воды по графику утром с 7.00-9.00 часов, вечером с 19.00-21.00. В остальные часы во избежание срыва насосов и выхода из строя технологического оборудования давление подачи воды будет снижено", - сообщили в пресс-службе энергокомбината.

Что касается горячей воды, то на данный момент идет накопление резервуаров. Когда жителям города дадут горячую воду, пока неизвестно.



"Накопленный объём резервуара по состоянию на 9 ноября составляет – 41 тыс/м3. Предприятие продолжает накапливать необходимый объем воды в резервуарах. Водоснабжение горячей воды будет возобновлено после накопления достаточных уровней в резервуарах для стабильной работы технологического оборудования", - сообщили в пресс-службе Актауского городского акимата.

По поводу отсутствия отопления в квартирах горожан в "МАЭК" заверили, что ограничений по теплоснабжению нет.