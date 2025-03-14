6 марта 2025 года Минтруда утвердил изменения в Правилах деятельности организаций, предоставляющих специальные социальные услуги, передаёт BaigeNews.kz. Теперь в правилах появилась важная новинка: предусматривается создание организаций временного пребывания для уязвимых групп населения - лиц без определенного места жительства, освободившихся из мест лишения свободы, а также для людей, пострадавших от торговли людьми и бытового насилия.

Такие организации будут создаваться в городах республиканского значения, столице, областных центрах, а также в городах районного значения, где численность населения превышает 100 тысяч человек. В более мелких населенных пунктах, таких как поселки и сельские округа с численностью более 50 тысяч человек, также предусмотрена возможность создания таких организаций, но уже на уровне районных исполнительных органов.

Кроме того, нововведения касаются и создания специализированных учреждений для людей, нуждающихся в социальных услугах. В городах с населением более 50 тысяч человек и в районах с более чем 25 нуждающимися, могут быть организованы стационарные, полустационарные и надомные службы. Важно, что организации надомного обслуживания должны располагаться на расстоянии не менее пяти километров друг от друга, чтобы обеспечить доступность услуг для как можно большего числа людей.

Приказ вводится в действие с 24 марта 2025 года.