Временно закрыли участок республиканской трассы Атырау - Уральск

В Атырауской области временно закрыт участок дороги Атырау - Индер - Уральск, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС региона.

"В связи с угрозой подтопления с 22:00 закрывается участок республиканской трассы Атырау - Уральск протяженностью семь километров, пролегающей через посёлок Индербор. Автомобилистам, следующим в Уральск, следует воспользоваться трассой Атырау - Махамбет", – сообщили в штабе.

Опасность подтопления дорожного участка усилилась в связи с ростом уровня воды и сильным ветром. Несмотря на обваловку дороги, наблюдается размытие асфальтового покрытия и выход воды на поверхность.

Согласно оперативной сводке на 20:00 часов 12 мая, в посёлке Индербор уровень воды в реке Жайык составил 1036 сантиметров, критический уровень – 845 сантиметров.