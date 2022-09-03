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  • Временно изменят движение 10 маршрутов автобусов в Нур-Султане
BaigeNews.kz / иллюстративное фото Сегодня, 07:21
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Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото

Временно изменят движение 10 маршрутов автобусов в Нур-Султане

В Нур-Султане 10 маршрутов автобусов временно изменят движение из-за дорожных работ на мосту "Архар", расположенном по улице Сарайшык, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу CTS.
 
"В связи с перекрытием моста "Архар" М-1 и перекрёстка на пересечении проспектов Момышулы и Кошкарбаева для проведения среднего ремонта будут изменены схемы движения маршрутов №№ 15, 15А, 19, 29, 29А, 30, 40, 47, 51, 56", - сообщили в CTS.
 
С изменённой схемой движения маршрутов можно ознакомиться в аккаунтах СTS в соцсетях. Напомним, что с вечера 2 сентября до 5 сентября движение по мосту "Архар" будет полностью перекрыто, а ремонтные работы будут вестись до конца сентября.
 
 
 
 
 
 
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Публикация от City Transportation Systems (@cts_kz)

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#автобус #общественный транспорт #мост #ремонт дороги #Нур-Султан
Сегодня, 07:21
112
Журналист

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