По итогам I квартала 2025 года 1940 гражданам назначена специальная социальная выплата для лиц, длительное время проработавших во вредных условиях труда, передаёт BaigeNews.kz.

По информации Минтруда, за назначением спецвыплаты из 2 источников (республиканский бюджет и Единый накопительный пенсионный фонд) обратились 128 человек, из них назначено 127 получателям.

За назначением из 4 источников (республиканский бюджет, Единый накопительный пенсионный фонд, работодатель и компания по страхованию жизни) обратились 1829 человек, из них назначено 1813 получателю.

1 обратившемуся за выплатой отказано в ее назначении в связи с несоответствием обязательным условиям, также заявления от 16 граждан находятся на стадии рассмотрения.

Кроме того, 74 гражданина ожидают заключения договора предпенсионного аннуитета со страховой компаний и еще 50 граждан не ответили на СМС-сообщение.

В разрезе регионов наибольшее количество обратившихся за назначением спецсоцвыплаты зарегистрировано в Карагандинской (2 источника – 17 чел., 4 источника – 217 чел.), Восточно-Казахстанской (2 источника – 16 чел., 4 источника – 180 чел.) и Костанайской (2 источника – 2 чел., 4 источника – 180 чел.) областях.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2024 года в Казахстане внедрена специальная социальная выплата для людей, длительное время проработавших во вредных условиях труда.

Обязательными условиями для назначения спецвыплаты являются достижение 55-летнего возраста и наличие профессиональных пенсионных отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд (далее – ЕНПФ) не менее 7 лет. Выплата осуществляется до пенсионного возраста. Для получения спецсоцвыплаты нужно уйти с работы с вредными условиями труда. Работники могут перевестись на более легкую работу, тогда они будут получать зарплату и выплату, или выйти на отдых и получать спецсоцвыплату до назначения пенсии.

Согласно Социальному кодексу РК, работодатели перечисляют обязательные профессиональные пенсионные взносы за работников, профессии и виды деятельности которых включены в Перечень производств, работ, профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, насчитывающий более 2,3 тыс. позиций. Таким образом, спецсоцвыплата полагается казахстанцам, работающим в 17 отраслях экономики, в том числе в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности и других.

По итогам 2024 года соцвыплата назначена 13 568 гражданам, в том числе из 2 источников – 3 093 получателям, из 4 источников – 10 475 получателям. Средний размер выплаты составил более 208 тысяч тенге.