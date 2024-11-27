Кто может претендовать на новую спецвыплату в Казахстане

В этом году в Казахстане назначили специальную социальную выплату (далее – ССВ) 128 тыс. гражданам, которые длительное время работали во вредных условиях труда. Всего за этой выплатой обращались 13,6 тыс. человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

В ведомстве сообщили, что за назначением спецсоцвыплаты из двух источников (республиканский бюджет и Единый накопительный пенсионный фонд) обратился 3 151 человек, из них назначено 3 037 получателям.

За назначением из четырёх источников (республиканский бюджет, Единый накопительный пенсионный фонд, работодатель и компания по страхованию жизни) обратились 10 522 человека, из них назначено 9 798 получателям.

"Кроме того, 351 гражданин ожидает заключения договора предпенсионного аннуитета со страховой компанией, и еще 119 граждан не ответили на SMS-сообщение. 368 обратившимся за ССВ отказано в её назначении в связи с несоответствием обязательным условиям. В разрезе регионов наибольшее количество обратившихся за назначением спецсоцвыплаты зарегистрировано в Карагандинской (два источника – 538 чел., четыре источника – 1 835 чел.), Костанайской (два источника – 340 чел., четыре источника – 1 151 чел.) и Восточно-Казахстанской (два источника – 283 чел., четыре источника – 1 173 чел.) областях", - проинформировали в Минтруда.

В министерстве напомнили, что обязательными условиями для назначения ССВ являются достижение 55-летнего возраста и наличие профессиональных пенсионных отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) не менее 7 лет. Выплата осуществляется до пенсионного возраста. Для получения спецсоцвыплаты нужно уйти с работы с вредными условиями труда. Работники могут перевестись на легкую работу, тогда они будут получать зарплату и выплату, или выйти на отдых и получать спецсоцвыплату до назначения пенсии.

"С учетом обязательных условий для назначения ССВ, по данным ЕНПФ, претендовать на нее в 2024 году могут более 37 тыс. работников, средний размер выплаты в целом составляет более 208 тыс. тенге. Размер выплаты для каждого работника зависит от накоплений в ЕНПФ", - рассказали в Минтруда.

В Казахстане работодатели перечисляют обязательные профессиональные пенсионные взносы за работников, профессии и виды деятельности которых включены в Перечень производств, работ, профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, насчитывающий более 2,3 тыс. позиций. Таким образом, спецсоцвыплата полагается казахстанцам, работающим в 17 отраслях экономики, в том числе в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности и других.

Ранее сообщалось, что казахстанцы получили от работодателей 170 млрд тенге на будущую пенсию.