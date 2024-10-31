Вредно для сердца: какие напитки нужно исключить из рациона

Человеческий организм на 60% состоит из воды, и поддержание правильного водного баланса является ключом к нормальной работе всех органов, включая сердце. Однако с увеличением разнообразия напитков на рынке многие из нас зачастую заменяют воду на более "вкусные", не задумываясь о возможных последствиях для здоровья. Врач-кардиолог городской поликлиники №3 Астаны Майра Есентаева в беседе с корреспондентом ВaigeNews.kz рассказала о напитках, которые особенно вредны для сердечно-сосудистой системы и от которых людям с сердечными заболеваниями лучше отказаться.

Алкоголь – скрытая угроза для сердца

Хотя алкоголь может создавать временное ощущение расслабления, его влияние на сердце далеко не безобидно. По словам Есентаевой, употребление алкоголя негативно сказывается на сердечной ткани и может повышать артериальное давление.

"Регулярное потребление алкоголя может вызвать аритмию, усугубить гипертонию и даже привести к сердечной недостаточности", - отметила она.

Рекомендуемая норма для людей, страдающих заболеваниями сердца, составляет не более 14 единиц в неделю (примерно 140 миллилитров чистого спирта). Каждая дополнительная доза лишь увеличивает риск серьёзных осложнений.

Энергетические напитки – опасные стимуляторы

Энергетики, наполненные высокими дозами кофеина и сахара, оказывают серьёзную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

"Кофеин резко повышает артериальное давление и может вызвать учащение пульса, что в свою очередь потенциально ведёт к гипертоническому кризу или аритмии", - предостерегает кардиолог.

Сахар в энергетиках приводит к резким скачкам уровня глюкозы в крови, что также неблагоприятно сказывается на работе сердца. Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями такие напитки представляют настоящую опасность.

Сладкие газированные напитки – скрытый враг сахара

Майра Есентаева акцентирует внимание на чрезмерном потреблении сладких газированных напитков, таких как Coca-Cola.

"В одной банке может содержаться до 26 граммов сахара, что эквивалентно пяти чайным ложкам. Регулярное употребление таких напитков способствует увеличению веса и может привести к диабету второго типа, который пагубно влияет на работу сердца", - комментирует она.

Сладкие напитки повышают уровень глюкозы в крови, заставляя сердце работать интенсивнее.

Важность водного режима и правильного питания

По словам кардиолога, важно помнить, что не все напитки безопасны для здоровья сердца. Алкоголь, энергетики и сладкие газированные напитки – это продукты, от которых лучше отказаться или употреблять их в ограниченном количестве.

"Вместо них отдавайте предпочтение чистой воде, зелёному чаю и натуральным сокам без сахара. Забота о сердечно-сосудистой системе начинается с правильного питания и водного режима", - подчёркивает она.

Обязательное социальное медицинское страхование

Помимо контроля за питанием, Майра Есентаева обращает внимание на важность регулярных медицинских обследований. Если у вас имеются подозрения на сердечно-сосудистые заболевания, обследования и диагностика доступны в рамках системы обязательного социального медицинского страхования. Для этого необходимо иметь статус "застрахованного".



Каждый человек должен осознавать, что даже после постановки на учёт продолжать оплачивать взносы на ОСМС крайне важно. Эта система помогает не только в диагностике заболеваний, но и в их лечении.



Забота о здоровье включает не только выбор правильных напитков, но и необходимость регулярных обследований, доступных благодаря системе ОСМС.