Врачи зарегистрировали суточный рост заболеваемости коронавирусом в Казахстане

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В Минздраве представили информацию о заражении коронавирусной инфекцией за сутки. Согласно данным врачей, у 101 человека тест на COVID-19 дал положительный результат, передаёт BaigeNews.kz.

На 19 января лечение от КВИ продолжают получать 1 967 человек (–1 820+ и 147 КВИ-), из них в стационарах находится 154 пациента, на амбулаторном — 1 813 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: