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  • Врачи зарегистрировали суточный рост заболеваемости коронавирусом в Казахстане
pixabay.com Сегодня, 09:39
210
Сегодня, 09:39
210
Фото: pixabay.com

Врачи зарегистрировали суточный рост заболеваемости коронавирусом в Казахстане

В Минздраве представили информацию о заражении коронавирусной инфекцией за сутки. Согласно данным врачей, у 101 человека тест на COVID-19 дал положительный результат, передаёт BaigeNews.kz.

На 19 января лечение от КВИ продолжают получать 1 967 человек (–1 820+ и 147 КВИ-), из них в стационарах находится 154 пациента, на амбулаторном — 1 813 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжёлом состоянии — девять пациентов,
  • в состоянии крайней степени тяжести — пять пациентов,
  • на аппарате ИВЛ — четыре пациента.

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#статистика #коронавирус #Минздрав
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:39
210
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