Врачи выявили циркуляцию коронавируса и парагриппа в Астане

В Астане по результатам лабораторных исследований среди заболевших ОРВИ и гриппом был выявлен вирус гриппа типа А(H1N1) pdm09 у одного больного. Кроме того, в настоящее время выявлена циркуляция негриппозных вирусов ― таких, как парагрипп, риновирус, аденовирус, бокавирус, коронавирус, РС - вирус, микствирус-9 и другие, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата столицы. За неделю было зарегистрировано около 7 тысяч случаев заболевания ОРВИ.

"По городу Астана вакцинацией охвачено 99,7%, то есть из 160 000 человек привито 159 539 человек", - сообщила государственный санитарный врач города Астаны Айгуль Шагалтаева.

Своевременная вакцинация, отметил она, является лучшим способом предотвращения или минимизации тяжелых осложнений гриппа. Вирус гриппа мутирует каждый год, поэтому, подчеркнула Шагалтаева, прививку против гриппа необходимо получать в предэпидемический сезон (октябрь-ноябрь) и только вакциной текущего года производства.

"После прививки иммунитет формируется через 14 дней и сохраняется в течение всего сезона - до одного года. Помимо вакцинации, всегда следует применять меры индивидуальной защиты", - добавила Айгуль Шагалтаева.

В число таких мер входят:

регулярное мытьё рук;

соблюдение правил респираторной гигиены (при кашле или чихании прикрывать рот и нос);

при появлении симптомов, схожих с ОРВИ ( температура, недомогание, лихорадка и другие), больному нужно сразу же ограничить число контактов с другими людьми, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса;

избегать тесных контактов с людьми с признаками ОРВИ и гриппа.

"Также мерами неспецифической профилактики является ношение масок в местах общественного пребывания (в поликлиниках, стационарах и других местах)", - добавил главный санврач Астаны.

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