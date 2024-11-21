Врачи vs целители: лечат или калечат?

Не доверяя традиционным специалистам, казахстанцы все чаще обращаются к нетрадиционной медицине, передаёт BaigeNews.kz. Часть их принимает такое решение исходя из собственных ценностей, часть – из-за недовольства системой здравоохранения.

Хиджама, грязелечение, уринотерапия, гирудотерапия, акупунктура, фитотерапия – вот неполный список популярных методов альтернативной медицины. Кроме того, казахстанцы очень любят обращаться к целителям или экстрасенсам, веря, что все болезни от порчи и сглаза, как говорится, "көз тиеді". Многие уверены, что народная медицина более безопасна.

Еще в последнее время становится очень популярна так называемая космоэнергетика, основанная на влиянии определенных частот, которые корректируют энергосостояние человека. Специалисты считают ее псевдонаучной, однако приверженцев этого метода лечения не становится меньше, а наоборот.

Азалия – профессиональный космоэнергет. В ее офисе присутствуют все необходимые атрибуты - и восковые свечи, и карты, и множество дипломов и сертификатов, подтверждающих, что она специалист высшей категории. По ее рассказам, от клиентов у нее нет отбоя.

"Мне часто звонят люди разных профессий и возрастов и просят посмотреть, есть ли на них порча или сглаз. Люди болеют разными болезнями, кто-то не может иметь детей, кто-то в депрессии. В трудных случаях они обращаются за консультацией – когда, например, диагноз правильный и лечение назначено, а результатов нет. Лечу разные заболевания – экземы, воспаления, сахарный диабет. Неизлечимых болезней для меня нет", - утверждает она.

Светлана Алиева (фамилия и имя изменены - прим. Ред) в такие обещания уже не верит и побаивается таких специалистов, обжегшись на своем опыте.

"Лично я боюсь таких людей. Когда-то у меня была черная полоса в жизни и я решила с помощью услуг целителя поправить свое положение. Отдала сначала 15 тысяч тенге, мы начали проводить сеансы, он меня вводил в состояние транса, где я проживала свой неудачный опыт и мне казалось, что эта ситуация отпускает меня, и мне становится легче. Так мы провели 10 сеансов. Тут я начала замечать странные вещи – стала плохо спать, бессонница стала моим вечным спутником, потом начались головные боли, а самое страшное – это мне начали мерещиться несуществующие люди, они со мной разговаривали, говорили, что делать, было ощущение, что за мной следят. Я рассказала ему об этом, он сделал мне отвары, я начала их принимать, но ситуация не становилась лучше, мое состояние ухудшалось. Однажды я чуть ли не совершила суицид. Родственники забили тревогу и отвели на прием к психотерапевту. Оказалось, у меня развилась шизофрения. Два месяца я усиленно лечилась и с трудом восстановила свое здоровье. Врач сказала, что это счастье, что меня вернули в прежнее состояние. Спасибо ей", - вспоминает она.

Врачи призывают людей мыслить критически, а не слушать псевдоспециалистов и различного рода "экспертов".

Терапевт Марина Чернова считает, что некоторые пациенты до последнего откладывают поход к врачу: сначала думают, что само пройдет, потом идут к бабушкам-знахаркам в надежде, что те помогут и много не возьмут. В кабинет врача потом приходят все равно, но уже с осложнениями, как правило.

"Особенно грустно, когда речь идёт об онкологии, где действовать надо быстро, так как патологические клетки делятся в геометрической прогрессии. В арсенале знахарей чего только нет на этот случай: сода, мухоморы, собачий жир, различные настойки, заговоры, лечение руками. Когда речь идёт о серьезной болезни, человеку легко напугаться, стать внушаемым и поверить в абсурдный метод, этим и пользуются шарлатаны. Их способы лечения не только не работают, но и могут навредить. Так, некоторые растения (женьшень, пижма, гингко, эхинацея) - нежелательное средство при опухолях, они могут негативно влиять на медикаментозную терапию или на свёртываемость крови. Если уж лекарь взялся лечить травами, он должен подробно изучить их компоненты и влияние на ту или иную болезнь. Но много ли вы знаете таких лекарей? Травы допустимо применять, но только как дополнение к основному лечению, и только врач может решить, насколько целесообразно это в том или ином случае", - говорит она.

По ее мнению, к экстрасенсу человек обращается в случае трудных жизненных обстоятельствах, видя в нем последний шанс на решение проблемы.

"При хорошем раскладе сеанс будет похож на утешительную психотерапию или вы просто услышите общие фразы, применимые к любому человеку. В остальных случаях нередки манипуляции, запугивание, программирование клиента на негативный сценарий, если он откажется от услуг. Экстрасенсы знают слабые места, потому что они действительно бывают от природы сверхчувствительны к сигналам собеседника, улавливают тонкие нюансы в мимике, голосе, даже изменения в температуре тела. Но этой же способностью вполне может обладать психолог или врач, о чуде здесь говорить не приходится", - добавляет Марина.

А вот юрист Заур Кондолов говорит, что представителям народной медицины можно лечить людей только при наличии специальной лицензии. Их выдают в Ассоциации целителей Казахстана. Остальные же работают нелегально и за это им "светит" наказание. При отсутствии лицензии целитель должен будет заплатить административный штраф порядка 13 тысячи тенге.

"Если в результате лечения так называемый специалист нанес тяжкий вред здоровью и уж не дай бог произошел летальный исход, это уже считается уголовным преступлением и карается законом. У нас есть 322-я статья Уголовного кодекса "Незаконная медицинская деятельность" и в данном случае лицо, которое незаконно осуществляет такую медицинскую деятельность, привлекается к уголовной ответственности. Самая минимальная – это штраф в размере 200 месячных расчетных показателей, максимум – пять лет лишения свободы", - отмечает юрист.

По мнению психотерапевта Ольги Грубой, обращение за помощью к некомпетентным людям, к сожалению, частое явление, которое мы сегодня наблюдаем не только в медицине. Хорошо, если состояние человека не станет хуже после такой работы, зачастую же последствия могут быть весьма печальными. Она предположила несколько причин, по которым сохраняется тенденция обращаться к знахарям и целителям.

"Человек неудачно сходил к специалисту (или даже нескольким), лечение не принесло желаемого эффекта, и теперь он хочет попробовать что-то другое. Зачастую в такой ситуации много отчаяния. Знаю случай, когда человек долго мучился от головных болей, сменил нескольких врачей и уже рассматривал любые нетрадиционные методы, лишь бы стало легче. Помог четвертый врач, который попросил сделать МРТ с контрастом, это прояснило картину, и вскоре было подобрано правильное лечение", - говорит она.

По мнению Ольги, люди хотят быстрых результатов и желательно с меньшими усилиями, а если действия предпримет другая сторона - вообще отлично.

"Поэтому пусть лучше кто-то снимет порчу и почистит родовые программы, я же буду просто наслаждаться результатом. А этот "кто-то" ещё и рад стараться, либо уверяя клиента, что является его последней надеждой, либо всячески поощряя его магическое мышление", - смеется она.

Специалист не призывает исключать из жизни веру в чудеса и интерес к нестандартному.