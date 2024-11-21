Врачи vs целители: лечат или калечат?
На современном рынке медицинских услуг царит разнообразие.
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Не доверяя традиционным специалистам, казахстанцы все чаще обращаются к нетрадиционной медицине, передаёт BaigeNews.kz. Часть их принимает такое решение исходя из собственных ценностей, часть – из-за недовольства системой здравоохранения.
Хиджама, грязелечение, уринотерапия, гирудотерапия, акупунктура, фитотерапия – вот неполный список популярных методов альтернативной медицины. Кроме того, казахстанцы очень любят обращаться к целителям или экстрасенсам, веря, что все болезни от порчи и сглаза, как говорится, "көз тиеді". Многие уверены, что народная медицина более безопасна.
Еще в последнее время становится очень популярна так называемая космоэнергетика, основанная на влиянии определенных частот, которые корректируют энергосостояние человека. Специалисты считают ее псевдонаучной, однако приверженцев этого метода лечения не становится меньше, а наоборот.
Азалия – профессиональный космоэнергет. В ее офисе присутствуют все необходимые атрибуты - и восковые свечи, и карты, и множество дипломов и сертификатов, подтверждающих, что она специалист высшей категории. По ее рассказам, от клиентов у нее нет отбоя.
"Мне часто звонят люди разных профессий и возрастов и просят посмотреть, есть ли на них порча или сглаз. Люди болеют разными болезнями, кто-то не может иметь детей, кто-то в депрессии. В трудных случаях они обращаются за консультацией – когда, например, диагноз правильный и лечение назначено, а результатов нет. Лечу разные заболевания – экземы, воспаления, сахарный диабет. Неизлечимых болезней для меня нет", - утверждает она.
Светлана Алиева (фамилия и имя изменены - прим. Ред) в такие обещания уже не верит и побаивается таких специалистов, обжегшись на своем опыте.
"Лично я боюсь таких людей. Когда-то у меня была черная полоса в жизни и я решила с помощью услуг целителя поправить свое положение. Отдала сначала 15 тысяч тенге, мы начали проводить сеансы, он меня вводил в состояние транса, где я проживала свой неудачный опыт и мне казалось, что эта ситуация отпускает меня, и мне становится легче. Так мы провели 10 сеансов. Тут я начала замечать странные вещи – стала плохо спать, бессонница стала моим вечным спутником, потом начались головные боли, а самое страшное – это мне начали мерещиться несуществующие люди, они со мной разговаривали, говорили, что делать, было ощущение, что за мной следят. Я рассказала ему об этом, он сделал мне отвары, я начала их принимать, но ситуация не становилась лучше, мое состояние ухудшалось. Однажды я чуть ли не совершила суицид. Родственники забили тревогу и отвели на прием к психотерапевту. Оказалось, у меня развилась шизофрения. Два месяца я усиленно лечилась и с трудом восстановила свое здоровье. Врач сказала, что это счастье, что меня вернули в прежнее состояние. Спасибо ей", - вспоминает она.
Врачи призывают людей мыслить критически, а не слушать псевдоспециалистов и различного рода "экспертов".
Терапевт Марина Чернова считает, что некоторые пациенты до последнего откладывают поход к врачу: сначала думают, что само пройдет, потом идут к бабушкам-знахаркам в надежде, что те помогут и много не возьмут. В кабинет врача потом приходят все равно, но уже с осложнениями, как правило.
"Особенно грустно, когда речь идёт об онкологии, где действовать надо быстро, так как патологические клетки делятся в геометрической прогрессии. В арсенале знахарей чего только нет на этот случай: сода, мухоморы, собачий жир, различные настойки, заговоры, лечение руками. Когда речь идёт о серьезной болезни, человеку легко напугаться, стать внушаемым и поверить в абсурдный метод, этим и пользуются шарлатаны. Их способы лечения не только не работают, но и могут навредить. Так, некоторые растения (женьшень, пижма, гингко, эхинацея) - нежелательное средство при опухолях, они могут негативно влиять на медикаментозную терапию или на свёртываемость крови. Если уж лекарь взялся лечить травами, он должен подробно изучить их компоненты и влияние на ту или иную болезнь. Но много ли вы знаете таких лекарей? Травы допустимо применять, но только как дополнение к основному лечению, и только врач может решить, насколько целесообразно это в том или ином случае", - говорит она.
По ее мнению, к экстрасенсу человек обращается в случае трудных жизненных обстоятельствах, видя в нем последний шанс на решение проблемы.
"При хорошем раскладе сеанс будет похож на утешительную психотерапию или вы просто услышите общие фразы, применимые к любому человеку. В остальных случаях нередки манипуляции, запугивание, программирование клиента на негативный сценарий, если он откажется от услуг. Экстрасенсы знают слабые места, потому что они действительно бывают от природы сверхчувствительны к сигналам собеседника, улавливают тонкие нюансы в мимике, голосе, даже изменения в температуре тела. Но этой же способностью вполне может обладать психолог или врач, о чуде здесь говорить не приходится", - добавляет Марина.
А вот юрист Заур Кондолов говорит, что представителям народной медицины можно лечить людей только при наличии специальной лицензии. Их выдают в Ассоциации целителей Казахстана. Остальные же работают нелегально и за это им "светит" наказание. При отсутствии лицензии целитель должен будет заплатить административный штраф порядка 13 тысячи тенге.
"Если в результате лечения так называемый специалист нанес тяжкий вред здоровью и уж не дай бог произошел летальный исход, это уже считается уголовным преступлением и карается законом. У нас есть 322-я статья Уголовного кодекса "Незаконная медицинская деятельность" и в данном случае лицо, которое незаконно осуществляет такую медицинскую деятельность, привлекается к уголовной ответственности. Самая минимальная – это штраф в размере 200 месячных расчетных показателей, максимум – пять лет лишения свободы", - отмечает юрист.
По мнению психотерапевта Ольги Грубой, обращение за помощью к некомпетентным людям, к сожалению, частое явление, которое мы сегодня наблюдаем не только в медицине. Хорошо, если состояние человека не станет хуже после такой работы, зачастую же последствия могут быть весьма печальными. Она предположила несколько причин, по которым сохраняется тенденция обращаться к знахарям и целителям.
"Человек неудачно сходил к специалисту (или даже нескольким), лечение не принесло желаемого эффекта, и теперь он хочет попробовать что-то другое. Зачастую в такой ситуации много отчаяния. Знаю случай, когда человек долго мучился от головных болей, сменил нескольких врачей и уже рассматривал любые нетрадиционные методы, лишь бы стало легче. Помог четвертый врач, который попросил сделать МРТ с контрастом, это прояснило картину, и вскоре было подобрано правильное лечение", - говорит она.
По мнению Ольги, люди хотят быстрых результатов и желательно с меньшими усилиями, а если действия предпримет другая сторона - вообще отлично.
"Поэтому пусть лучше кто-то снимет порчу и почистит родовые программы, я же буду просто наслаждаться результатом. А этот "кто-то" ещё и рад стараться, либо уверяя клиента, что является его последней надеждой, либо всячески поощряя его магическое мышление", - смеется она.
Специалист не призывает исключать из жизни веру в чудеса и интерес к нестандартному.
"На мой взгляд, именно научные знания и критическое мышление помогают нам найти квалифицированных специалистов для успешного решения своих вопросов. Да, не всегда это получается быстро, иногда приходится проявить недюжинное терпение, чтобы не опустить руки, но результат того стоит", - резюмировала она.
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