Врачи в Темиртау выписывали больным лекарства с истекающим сроком годности

Прокуратура города Темиртау провела проверку лекарственного обеспечения в организациях здравоохранения за три года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт прокуратуры Карагандинской области.

"Были выявлены факты превышения установленных норм назначения лекарственных средств, выписки медпрепаратов с истекающим сроком годности, без регистрации приема пациента, а также нарушения по подушевому финансированию населения. Так, в нарушение "Правил прикрепления физических лиц к организациям здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь" установлено 76 фактов прикрепления граждан, выехавших на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан", ― говорится в сообщении.

За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечено более 20 сотрудников поликлиник, из них двое также были привлечены к административной ответственности.