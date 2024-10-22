Врачи в Темиртау выписывали больным лекарства с истекающим сроком годности
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Прокуратура города Темиртау провела проверку лекарственного обеспечения в организациях здравоохранения за три года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт прокуратуры Карагандинской области.
"Были выявлены факты превышения установленных норм назначения лекарственных средств, выписки медпрепаратов с истекающим сроком годности, без регистрации приема пациента, а также нарушения по подушевому финансированию населения.
Так, в нарушение "Правил прикрепления физических лиц к организациям здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь" установлено 76 фактов прикрепления граждан, выехавших на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан", ― говорится в сообщении.
За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечено более 20 сотрудников поликлиник, из них двое также были привлечены к административной ответственности.
"Кроме того, по акту надзора прокуратуры Филиалом НАО "Фонд социального медицинского страхования" приняты меры возврата средств в республиканский бюджет на сумму более 16 млн тенге за нарушения в лекарственном обеспечении населения и подушевом финансировании", ― добавили прокуроры.
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