В Астане нейрохирурги Национального центра нейрохирургии провели уникальную и крайне сложную операцию — они удалили гигантскую опухоль мозга у трёхмесячной девочки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

По словам мамы малышки, Айбат, девочка родилась здоровой и сначала развивалась без отклонений. Но уже в два месяца начались тревожные симптомы: частые срыгивания, отказ от груди, посинение кожи и сильное беспокойство. Родители сразу обратились к врачам.

После обследований — УЗИ, КТ и МРТ — выяснилось: у девочки объёмное образование в голове, размером почти 6 сантиметров. Опухоль располагалась в важнейших зонах мозга, а значит, промедление могло стоить жизни.

Врачи приняли решение: срочная операция. Команду возглавили опытные нейрохирурги Дмитрий Сурдин, Алибек Жарасов и профессор Габит Оленбай. Последний отметил: опухоль занимала почти половину мозга, а риск кровопотери был крайне высоким. Но благодаря современному оборудованию, точной микрохирургической технике и слаженной работе специалистов операцию удалось провести успешно.

"Удаление опухоли мы выполнили микрохирургическим методом. Сейчас девочка проходит послеоперационное лечение и уже чувствует себя лучше. Отмечается отсутствие срыгиваний и общее улучшение состояния", — рассказал профессор Оленбай.

Мама девочки не скрывает слёз благодарности:

"Я готовилась ко всему, понимала, какие риски. Но произошло чудо — моя дочка жива, с ней всё хорошо. Благодарю от всего сердца врачей, особенно Дмитрия Андреевича Сурдина, весь медперсонал. Спасибо, что спасли мою дочь!".

Над сложнейшей операцией работала целая команда. Жизненно важную роль сыграли и врачи-анестезиологи, ведь усыпить и контролировать состояние такого маленького пациента — задача непростая. В бригаду вошли Айгуль Жандельдинова, Гульзира Даукенова, Ербол Куанышев и Алуа Даукенова.

Теперь девочку ждёт курс реабилитации и наблюдение. Но главное — она жива. И это стало возможным благодаря профессионализму и самоотдаче казахстанских медиков.