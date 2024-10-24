Врачи удалили у младенца в Алматы килограммовую опухоль
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У новорожденного в Алматы хирурги удалили опухоль весом с килограмм, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на городсое управление общественного здравоохранения.
Малыш родился весом 4 кг с огромным образованием в основании копчика. Данный вид патологии не является злокачественным, но опасен тем, что может обратиться в онкологическое заболевание в первые месяцы жизни. Сразу после появления на свет малыша перевели из роддома в Центр детской неотложной медицинской помощи в отделение реанимации новорожденных, а после подготовки к операции, на вторые сутки жизни, неонатальные хирурги удалили опухоль.
"Ребенок поступил с врожденным пороком развития костно-мышечной системы — огромной доброкачественной опухолью – тератомой крестцово-копчиковой области. Она представляла собой смешанную опухоль, состоящую из костной ткани, мягких тканей и кистозной полости. Операция прошла удачно. Зачастую после удаления возникают сложности с пластикой оперированной области, но мы справились. Думаю, нам удалось выполнить пластику так, что в будущем малыш не будет испытывать каких-либо неудобств. Ребенок благополучно выписан домой", - рассказал хирург Центра детской неотложной медицинской помощи Жалгас Куниязов.
Операция длилась 75 минут; благодаря кропотливой ювелирной работе бригады хирургов и реаниматологов ребенок навсегда избавился от гигантской опухоли, вес которой составил 1 кг костно-кистозной массы.
"Крестцово-копчиковая тератома — самая распространённая опухоль у детей периода новорожденности. Она образуется еще в утробе и растет вместе с малышом, порой отбирая у плода важные для развития витамины. В данном случае образование выросло до внушительных размеров 14*20 см. Тератому полностью убрали, состояние ребенка удовлетворительное, и он отправился домой. В нашем Центре оперируют около 100 новорожденных в месяц; поток довольно серьезный. На врожденный порок развития влияют внутренние и внешние факторы: экология, климат, наследственность, всевозможные инфекционные заболевания. Мы убедились, что одной из очевидных причин пороков развития являются вирусные инфекции, которые женщина перенесла во время беременности", - рассказал заведующий гнойно-торакальной хирургией и неонатальной хирургией Саматбек Мырзахмет.
Отделение гнойно-торакальной хирургии и неонатальной хирургии Детской неотложки Алматы рассчитано на 30 коек, сюда привозят своих детей на лечение родители со всех регионов Казахстана.
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