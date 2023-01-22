Врачи спасли жизнь беременной астанчанке с тяжелой патологией

Фото: акимат Астаны

Врачи Городской многопрофильной больницы №2 спасли беременную женщину с панкреонекрозом. Это тяжелая осложненная форма панкреатита, которая чаще всего заканчивается смертью пациента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.

У женщины на 39-й неделе беременности развился панкреонекроз – это жизнеугрожающее осложнение острого панкреатита, суть которого заключается в омертвлении ткани поджелудочной железы. Это часто приводит к развитию полиорганной недостаточности, заражению крови и смерти пациента. Женщину мучили сильные опоясывающие боли в верхней половине живота, тошнота, рвота. В экстренном порядке ее госпитализировали в отделение реанимации. Из-за жизнеугрожаещего состояния матери и плода врачи приняли решение родоразрешать в отделении реанимации бригадой акушеров-гинекологов.

После родов состояние женщины было тяжелым, главный врач Нурбол Турсынбаев совместно с коллегами провели диагностику, и несмотря на сложность клинической ситуации, приняли решение безоперационного лечения.

"На фоне проводимого лечения удалось стабилизировать состояние и перевести женщину в отделение общей хирургии. К счастью, операция не потребовалась, вскоре женщина пошла на поправку", - сообщил лечащий врач Айдар Джумагалиев.

На сегодняшний день мама и малыш чувствуют себя хорошо и готовится к выписке.