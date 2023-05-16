Врачи спасли жизнь алматинцу, упавшему с восьмого этажа

Фото: Управление общественного здравоохранения города Алматы

19-летнего парня доставили в приемный покой ЦГКБ в крайне тяжелом состоянии. Его спасли врачи, передаёт BaigeNews.kz.

Пациента экстренно госпитализировали в реанимационное отделение, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и множество переломов, что вызвало травматический шок первой-второй степени.

Врачам удалось вывести его из состояния шока. Через два дня его состояние стабилизировалось.

"Операции были проведены в два этапа. Первая операция: открытая репозиция перелома костей таза, остеосинтез пластиной и винтами. После стабилизации состояния было решено проводить вторую операцию - открытую репозицию переломов костей таза. Она предполагает обнаружение концов костных тканей в области перелома, после чего кости фиксируются в нужном положении при помощи металлоконструкции", - сообщил заведующий отделением ортопедии Центральной городской клинической больницы Канат Тауекелов.

Операция, проведенная мужчине, считается одной из сложнейших. Такие операции проводятся только в пакете ОСМС. Врач отметил, что удалось не только сохранить жизнь пациенту, но и восстановить функцию конечностей, чтобы пострадавший не остался инвалидом. Пациент уже на второй день встал на ноги. Там же он прошел курс реабилитации и восстановления. Сейчас он уже находится дома.