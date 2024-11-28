Врачи спасли младенцев от смертельного заболевания в Астане

В Астане впервые врачи-трансплантологи провели пересадку печени от родственных доноров двум маленьким пациентам. Одному из них всего 8 месяцев от роду, другому ― 12 месяцев. У обоих был низкий вес для такого возраста, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения РК.

В ведомстве отметили, что особенность таких операций состоит в декомпенсированной недостаточности печени, крайне тяжёлом нестабильном состоянии.

"Трансплантация печени маловесным пациентам проведена в рамках мастер-класса с приглашением ведущего хирурга-трансплантолога и реаниматолога с Национального центра здоровья и развития детей (Япония)", - говорится в информации Минздрава.

В ходе мастер-класса при поддержке Общественного Фонда "Қазақстан халқына" было обучено обучено более 25 медицинских специалистов и резидентов.

"Для пациентов с тяжёлой печеночной недостаточностью единственный шанс спасти жизнь ― это трансплантация донорского органа", - отметили врачи.

По данным Республиканского координационного центра трансплантации, с 2012 года в РК проведено более 500 трансплантаций печени. Согласно данным Глобальной обсерватории донорства и трансплантации при Всемирной организации здравоохранения, по всему миру осуществляется 100 800 пересадок ежегодно, из них 10 600 пересадок печени, занимая второе место в мире по частоте.

Заболевания печени являются причиной двух миллионов смертей ежегодно и являются причиной 4% всех смертей (1 из каждых 25 смертей в мире).

Ранее сообщалось, что гигантскую злокачественную опухоль удалили пациентке в Жамбылской области.