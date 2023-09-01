Врачи спасли 90-летнюю пациентку в Таразе

Кардиологи в Таразе спасли жизнь 90-летней пациентке, самостоятельно пришедшей в больницу с жалобами на боли в сердце, передаёт BaigeNews.kz.

Женщина обратилась в клинику Научно-клинического центра кардиохирургии и трансплантологии с жалобами на жжение за грудиной, боль, отдающую в левую руку и под лопатку, чувство нехватки воздуха и общую слабость.

Ранее пенсионерка к кардиологам не обращалась.

Специалисты центра сделали бабушке УЗИ сердца и выявили гипокинез (снижение сократимости) стенки левого желудочка.

"На ЭКГ обнаружено субэндокардиальное повреждение по нижнебоковой стенке левого желудочка. Учитывая жалобы, анамнез, данные инструментальных обследований, выставлен диагноз острый коронарный синдром без подъема сегмента ST. Тут же были взяты анализы, по результатам которых отмечено повышение маркера острого инфаркта миокарда. Пациентка экстренно взята на чрескожное коронарное вмешательство. На коронарографии выявлено трёхсосудистое поражение коронарных артерий. Острый тромбоз огибающей артерии и окклюзия 98 процентов правой коронарной артерии. Проведено эндоваскулярное открытие инфаркт зависимой артерии и оклюзированный сосуд, установлено два стента", - сообщили в Минздраве.

Состояние пациентки после операции стабилизировалось, боли купированы, не повторялись. Женщину выписали из больницы.