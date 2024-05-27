Врачи сообщили о состоянии пострадавшей ученицы НИШ в Астане

18-летнюю ученицу НИШ ранил ножом подросток в Астане. О состоянии девушки сообщили в Управлении здравоохранения, передаёт BaigeNews.kz.

"26 мая в Городскую многопрофильную больницу №2 службой скорой помощи доставлена девушка 2006 года рождения с множественными колото-резаными ранениями передней брюшной стенки. Пострадавшей проведена операция в области брюшной полости", - сообщили в управлении.

27 мая пациентку перевели из реанимации в хирургическое отделение. Состояние девушки стабильное, она в сознании.

Напомним, в Управлении полиции района Есиль расследуют уголовное дело по факту покушения на убийство. Подозреваемый несовершеннолетний задержан и водворён в изолятор временного содержания.