Врачи сообщили о состоянии пострадавшей ученицы НИШ в Астане
Сегодня, 17:08
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Сегодня, 17:08Сегодня, 17:08
56Фото: baigenews.kz
18-летнюю ученицу НИШ ранил ножом подросток в Астане. О состоянии девушки сообщили в Управлении здравоохранения, передаёт BaigeNews.kz.
"26 мая в Городскую многопрофильную больницу №2 службой скорой помощи доставлена девушка 2006 года рождения с множественными колото-резаными ранениями передней брюшной стенки. Пострадавшей проведена операция в области брюшной полости", - сообщили в управлении.
27 мая пациентку перевели из реанимации в хирургическое отделение. Состояние девушки стабильное, она в сознании.
Напомним, в Управлении полиции района Есиль расследуют уголовное дело по факту покушения на убийство. Подозреваемый несовершеннолетний задержан и водворён в изолятор временного содержания.
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