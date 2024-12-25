В Актау областная многопрофильная больница (далее МОБ) подготовила 30 коек хирургического и травматологического профиля и 10 реанимационных коек. Областная детская больница (далее ОДБ) также подготовила 20 коек и 10 реанимационных коек. Допольнительно из частных клиник ТОО "Софимед" подготовили 10 коек хирургического и травматологического профиля и 2 реанимационных коек, ТОО "Нейрон" подготовили 10 коек хирургического и травматологического профиля и 4 реанимационных коек, ТОО "Ясин-Атамекен" подготовили 10 коек соматического профиля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление здравоохранения Мангистауской области.

"Всего 60 коек хирургического, травматологического и соматического профиля и 26 реанимационных коек, Всего 29 пострадавших: из них в МОБ доставлено 27 пострадавших, на уровне приемного покоя проводится сортировка. Из 27 доставленных 11 тяжелых госпитализируют в реанимацию. В ОДБ поступили 2 детей, 11 и 16 лет, готовят к операции. Констатированы на месте проишествия четыре трупа", - говорится в сообщении.

Из 27 доставленных 10-х тяжелых госпитализируют в реанимацию. В ОДБ поступили двое детей:

1. Арсбаефа Мариям 13.08.2013 г.р. с предварительным диагнозом: ЗЧМТ. Сотрясение головного мозга. Ушиб и ссадины лица, носа, области таза. Перелом костей таза.

2. Джерова Салихат Хазриловна 22.01.2008 г.р. предварительный диагноз: ЗЧМТ. Сотрясение головного мозга. Открытый перелом левой голени со смещением. Травматический шок 1-2 ст.

На сейчас на месте крушения работа приостановлена. На месте бригадой скорой помощи констатированы в начале

4 трупа, остальные после данных ДМЧС.

Информация по поступившим в МОБ:

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